Santiago de Compostela presenta su programación de Navidad "más pincheleira"

Esta mañana la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, junto con la teniente alcalde, María Rozas, y la concelleira de Festas, Pilar Lueiro, presentaron la programación de Navidad de la capital gallega que dará comienzo este viernes, 28 de noviembre.

"Este va a ser la Navidad más pincheleira porque apostamos por el talento compostelano en gran parte del programa, sobre todo en la primera gran cita", explicaba la alcaldesa en alusión al encendido de luces que se celebrará este viernes bajo el lema 'Compostela prende o Nadal'.

Previamente al acto de iluminación, dos comitivas que saldrán desde Carreira do Conde y desde la Porta do Camiño a las 18:30 horas y que irán acompañadas por la agrupación folclórica Colexiata do Sar y por los Enxebres de San Lázaro, que recorrerán las calles compostelanas parando en dos de las plazas más emblemáticas: la del Toural y en la de Cervantes.

A la llegada de la Praza do Obradoiro, prevista a las 19:00 horas, la compañía Pista Castro, galardonada con el Premio Nacional de Circo 2025, ofrecerá un extracto de su espectáculo de malabares Sen patrón. En este tiempo de inicio antes del encendido de las luces, Circo Mestura también mostrará su propuesta de Lollipop para abrir la puerta a la cuenta atrás.

Las artistas circenses de la compañía Duelirium que diseñaron, en exclusiva, un espectáculo en el que "no podemos dar más pistas porque queremos que sea una sorpresa", señalaba Sanmartín. "Lo que sí podemos decir es que a todas las personas que vengan se fijen bien en las alturas, porque el talento artístico de Compostela es de altura", añadió la alcaldesa que mencionaba que algunos momentos del espectáculo estarían "literalmente en las alturas".

"Queremos que el encendido este año supere todas las expectativas y se convierta en un escaparate del talento local", comentaba Sanmartín.

Este viernes también se abrirá el jardín de juegos en la Praza do Obradoiro, "uno de los espacios fundamentales de la Navidad", explicaba la alcaldesa, "donde los más pequeños, y los padres y madres, disfrutan más". Habrá elementos diseñados para promover "la imaginación e incentivar el juego libre y espontáneo" basado en "elementos tradicionales" y que contará con los mismo árboles que el año pasado, "una integración de conciencia ecológica y cuidado de los medios", explicaba Goretti Sanmartín.

En consonancia con ese cuidado del patrimonio natural de Santiago, este año el Jardín de las Ocho Puntas incluirá árboles naturales que ya están en las calles, en donde todas ellas se instalarán árboles de viveros en San Pedro y en la Praza de Aurelio Aguirre de Conxo, mientras que en los demás se utilizarán árboles ya existentes. Estarán situados en el barrio de Fontiñas, Santa Marta, San Lázaro, Vista Alegre, Sar y en el Castiñeiriño.

Actividades para todos los públicos

La programación de Navidad tiene como objetivo que esta sea la "tercera fiesta de Santiago", explicaba la teniente alcaldes, María Rozas. "La Navidad en Santiago no es solo para ver, sino también para vivir con intensidad y disfrutar de las calles de Compostela", añadía.

María Rozas explicaba que la programación navideña compostelana se trata de una programación "extensa" y echando mano de "artistas locales" que mostrarán "el enorme talento que tenemos en Santiago".

"La Navidad es una época muy importante para el pequeño comercio en donde se ve esa competencia con las grandes superficies", comentaba la teniente alcalde que añadía que, como en años anteriores, habrá dos carpas en la Praza Roxa y otra en la Alameda para "fomentar el comercio local".

La de la Praza Roxa estará abierta desde el 5 de diciembre y acogerá durante todo el mes más de 30 actividades para todos los públicos. Muchas de estas actividades estarán relacionadas con la música, repitiendo en la programación la celebración SonXove en la que actuarán bandas que ensayan en el Centro Xove de la Almáciga durante las tardes de los viernes. Por otro lado, durante los sábados se repetirá el SonVermú, hacia la última hora de la mañana.

A estas propuestas, se une una nueva este año durante las tardes de domingos que se celebrarán actividades como la Discoteca de Señoras de Marta Alonso y Camille, la actuación del dúo Eva y Camilo o los bingos musicales con el Colectivo do Flow, formado por siete actores y actrices de Compostela. La carpa estará acompañada con diferentes juegos para los más pequeños.

Por su parte, la carpa de la Alameda estará disponible durante el periodo de vacaciones escolares, a partir del 19 de diciembre, con actividades "muy específicas" para los más pequeños. Se instalará una pista de hielo ecológica y otros elementos de juegos como un rocódromo, piscina de bola o juegos de luces.

La iniciativa es, según la concejala, "incentivar las compras del comercio local". De esta manera, se instalará la ruleta de juego 'Eu merco aquí' en ambos puntos en la que se repartirá regalos a todas las personas que acerquen un ticket de compra superior a 5 euros por una compra hecha en el comercio local de Santiago.

"Este año decidimos reforzar la propuestas por lo que habrá sorpresas y más regalos que los años anteriores", señalaba María Rozas.

El Mercado de Nadal, en la rúa Carreira do Conde, también será un punto de encuentro para el comercio local. Estará abierto desde este viernes hasta el día 5 de enero, al que también se suma el Mercado de Navidad de Área Central. Participarán en total casi 90 expositores de sectores muy diferentes, desde alimentación, bisutería, ilustración o productos de cosmética o textiles.

Este año también contará con el habitual espacio infantil que "este año también reforzamos" y en donde se realizarán cerca de 40 talleres dirigido a niños y niñas de hasta cuatro años.

Tanto en la Praza Roxa como en el Obradoiro se intalarán atracciones y en las calles de Santiago estarán animadas, "tal y como demanda el tecido comercial para que la gente salga a la calle y se anime a comprar en el comerio local".

Referido a la programación de los Centros Socioculturales se realizarán 70 actividades diferentes, tanto en los centros rurales, como en la de los barrios y en la Casa das Máquinas. Habrá talleres específicos para el público infantil, con otros de temática de cocina, elaboración de monicreques, de centros de mesa o de velas, y otros para participar en familia.

En cuanto a la programación en la Casa das Máquinas, María Rozas destaca los talleres del Circonove, a partir del 22 de diciembre, "otra de esas propuestas que pone en valor el talento local de Santiago aparte de poner en valor este espacio maravilloso que es la Casa das Máquinas", explicaba.

"Será un mes de diciembre y principios de enero muy inteso, donde casi será imposible no encontrar algo qué hacer en Santiago de Compostela", indicaba la tenien alcalde.

Carrera San Silvestre y Fin de Año

Por su parte, la concelleira Pilar Loureiro explicó que la programación navideña tendrá dos citas impresdincibles.

La primera, la carrera de San Silvestre, "la gran quedada atlética del vecindario compostelano y una de las competiciones deportivas más divertidas del año". El año pasado batía el récord de participación con más de 2.200 participantes y el objetivo es "superar esta cifra". En breve se anunciará el plazo de inscripción y tendrá salida y llegada en la propia Praza do Obradoiro y será, como es tradición, el día 31 de diciembre a las 17:00 horas.

La segunda, la fiesta de Fin de Año que volverá "a repetir esquema, y banda, dado el éxito del año pasado", explicaba la concelleira. De este modo, estará animado por la actuación de la charanga "a pie de plaza" Mekanika Rolling Band en donde tampoco faltará tampoco el tradicional cotillón.