La Xunta presenta en Santiago un mural colectivo en contra de las violencias machistas Xunta de Galicia

El director general de Cultura, Anxo M. Lourenzo, y la directora general de Promoción da Igualdade, María Quintiana, visitaron hoy el inicio del taller para crear un mural colectivo por la igualdad de género en la Cidade da Cultura con motivo del 25N.

Esta es una de las actividades organizadas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en la que participa la ciudadanía con integrantes del programa Vagalume y que constituye un espacio de expresión compartida, en el que el arte funciona como herramienta de denuncia y sensibilización alrededor de la violencia machista.

Su carácter colectivo busca implicar a diferentes agentes en el avance hacia la igualdad, promoviendo la reflexión y la participación social desde la creatividad.

La artista Nana es la encargada de componer el dibujo que ocupará la pared de acceso al andar 1 del Museo Centro Gaiás, un lugar de tránsito por el que pasan la mayoría de las visitas a las exposiciones de la Cidade da Cultura.

Esta misma artista finalizará la obra el año próximo, en el marco de la conmemoración del 8M, día Internacional de la Mujer, aprovechando las contribuciones de todas las personas implicadas.

Nana es una dibujante y artista urbana compostelana conocida por sus trabajos de colores vibrantes y saturados, donde las figuras femeninas y animales tienen un protagonismo especial.

Es autora, entre otros, del mural que decora el túnel de la entrada a las instalaciones deportivas del Multiusos Fontes do Sar y participó en festivales de arte urbana como el Desordes Creativas, Delas Fest o Meninas de Canido.