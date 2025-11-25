Santiago se reunirá con sindicatos de bomberos y policías para desbloquear el conflicto

El gobierno local de Santiago ha confirmado que se reunirá este jueves con los sindicatos de bomberos y policías para discutir la propuesta enviada este lunes para desbloquear el conflicto.

Tal y como han indicado fuentes de Raxoi a Europa Press, el encuentro está previsto a las 13.00 horas.

Tras aprobarse el pago de las horas extraordinarias en un pleno extraordinario el pasado viernes, 21 de noviembre, que serán abonadas en la nómina de este mes, el siguiente paso del concello de Santiago es abordar las demandas de los trabajadores.

La portavoz del gobierno local, Míriam Louzao, reiteró este lunes que el Gobierno local "sigue trabajando" para valorar el resto de las demandas, y recordó que esta situación "es heredada y un problema estructural de hace muchos años".

"Queremos solucionarlo, no solo dando respuesta a las demandas sino tomando medidas para que cambie la situación del número de efectivos y poder evitar que vuelva a suceder esta cuestión", concluyó.

Propuesta "algo escasa"

Por su parte, la Unión General de Trabajadores (UGT) ha señalado que ven la propuesta del concello de Santiago "algo escasa" y han reiterado que "hay que incorporar el complemento específico de nocturnidad".

Así lo han trasladado fuentes sindicales a Europa Press tras haber recibido este lunes una propuesta de Raxoi para tratar de llegar a un acuerdo con los cuerpos de seguridad y emergencias.

En particular, han destacado que el documento propone una reducción de los servicios extraordinarios, "con el compromiso de proponer acciones de carácter organizativo". Sin embargo, UGT señala que "no pone que tipo de acciones".

UGT asegura que Raxoi plantea instaurar un procedimiento "más ágil para controlar los servicios extraordinarios mediante un registro y tratamientos mecanizados". No obstante, el sindicato subraya que "no pone de qué manera".

En cuanto a la cuantía de las gratificaciones, el Gobierno local propone la actualización en un 20%. Un aumento que, indican, "estaría un poco por debajo de la hora ordinaria".

Por eso, UGT recuerda que solicitaban para empezar a hablar que "ambas estuviesen equiparadas".

La propuesta incluye la incorporación del complemento específico de festividad. "Esto ya se viene haciendo, lo que hay que incorporar es la nocturnidad el año que viene, incluyéndolo con carácter retroactivo el uno de enero", han manifestado.