Una mujer resulta herida en un accidente de tráfico en Boimorto (A Coruña)

Una mujer ha resultado herida en un accidente que tuvo lugar en Boimorto en la mañana de este martes. El siniestro se produjo sobre las 07:50 horas en la carretera AC-840, a la altura del kilómetro 35.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias, Protección Civil y de la Guardia Civil de Tráfico, tal y como informan desde la sala del 112 Galicia.

Allí atendieron a la mujer herida tras el accidente que se produjo con un choque frontal entre dos turismos.