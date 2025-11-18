Una mujer resulta herida en un accidente de tráfico en Boimorto (A Coruña)
Dos turismos sufrieron una colisión frontal en la AC-840
Una mujer ha resultado herida en un accidente que tuvo lugar en Boimorto en la mañana de este martes. El siniestro se produjo sobre las 07:50 horas en la carretera AC-840, a la altura del kilómetro 35.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias, Protección Civil y de la Guardia Civil de Tráfico, tal y como informan desde la sala del 112 Galicia.
Allí atendieron a la mujer herida tras el accidente que se produjo con un choque frontal entre dos turismos.