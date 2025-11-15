Herida leve en Oroso (A Coruña) una conductora tras una salida de la vía en la AP-9

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

Este sábado por la tarde una mujer ha resultado herida leve tras salirse de la vía cuando circulaba por la autopista AP-9, a su paso cerca de Sigüeiro, en Oroso (A Coruña).

Según informa la Guardia Civil, el siniestro se produjo en el kilómetro 51 de esta vía a las 17:30 horas. El vehículo quedó situado en mitad de la vía, donde también quedaron esparcidos restos del accidente. La circulación se vio interrumpida durante un tiempo, pero ya se encuentra restablecida.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de Tráfico del Destacamento de Santiago, mantenimiento y se activaron paneles de alerta en la AP-9.