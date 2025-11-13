El PP de Santiago apoyará el pago de horas extra a Bomberos y Policía si se ajusta a la ley

El portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, ha asegurado que su formación facilitará el pago de horas extras a Bomberos y Policía Local del último año, que se votarán en el pleno de noviembre, siempre que se "cumpla con los criterios de legalidad".

"Todo lo que sea pagarle las nóminas a funcionarios que hicieron ese esfuerzo de horas extras no obligatorias y que no las están cobrando, va a tener por parte del PP todo el apoyo y todo lo que sea para facilitar el pago; lógicamente, siempre que cumpla los criterios de legalidad", ha comprometido este jueves ante preguntas de los medios.

Actualmente, Raxoi está en negociaciones con los sindicatos por la situación actual de estos equipos, que, ante la falta de personal, se han negado a hacer horas extras, además, no las han cobrado en un año.

Por su parte, el PSOE municipal informó el miércoles de que votarán a favor "siempre que los expedientes vengan completos y con los informes preceptivos".

Verea ha alertado de que esta situación, en la que ve una "negligencia" e "irresponsabilidad" y que ha dejado el parque de Bomberos bajo mínimos en varias jornadas, está "poniendo en riesgo la vida de los santiagueses". Así, ha criticado al Gobierno local por no haber comenzado a negociar "antes": "¿Qué hicieron en estos dos años y medio?".

"Tener el parque inoperativo significa que, ante una emergencia, el tiempo de reacción se amplía. Si tienen que venir de Boiro, Ordes o Brion, tardan en llegar", ha advertido, insistiendo en que una diferencia de 5, 10 o 20 minutos "salva vidas".