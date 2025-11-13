El gobierno de Santiago se reúne con el PSOE para la elaboración de los presupuestos de 2026

El Gobierno local de Santiago, formado por BNG y Compostela Aberta, se ha reunido con el Grupo Municipal Socialista dentro del marco del proceso que tiene en marcha para elaborar los presupuestos para 2026.

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, presidió este encuentro con el PSOE, en el que también participaron la teniente alcaldesa, María Rozas, la portavoz del Gobierno y segunda teniente alcalde, Míriam Louzao, y el concejal de Facenda, Manuel César.

El encuentro, que se prolongó durante más de una hora, sirvió según el ejecutivo local para dar cuenta del balance positivo de los compromisos que el gobierno adquirió para la aprobación de los presupuestos.

En ese sentido, citaron como ejemplo la puesta en marcha de la recarga municipal sobre el impuesto de estancias turísticas o el impulso a medidas vinculadas con la vivienda, como el futuro de la parcela del antiguo colegio Peleteiro.

Asimismo, han señalado la reserva de por lo menos el 45% de vivienda protegida en el centro de la ciudad o la solicitud de declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado, para la cual el concello, defiende que "cumple los requisitos establecidos en la Ley estatal para el derecho a la vivienda".

Acuerdos pendientes

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Gumersindo Guinarte, indicó que en algunos ámbitos los acuerdos están "pendientes de cumplirse", citando como "cuestiones fundamentales" la gestión del agua y el contrato de transporte.

En un audio difundido a los medios de comunicación, el socialista explica que el acuerdo asumido en su día va con "evidente retraso" porque aún no se terminaron los trámites para la licitación de ese contrato.

En cuanto a educación, Guinarte apunta algunos compromisos importantes que no se cumplieron como la cubierta del pabellón del IES de Fontiñas o la reforma integral del pabellón de Lamas de Abade.

Guinarte ha añadido que "tampoco se puso en marcha ni hay perspectivas de que se pueda hacer en un breve plazo" el complejo deportivo de Santa Marta.