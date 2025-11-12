El gobierno de Santiago inicia una ronda de contactos para los presupuestos de 2026 Concello de Santiago

El gobierno municipal de Santiago, con la alcaldesa Goretti Sanmartín al frente, inició una ronda de contactos en el marco de elaboración de los presupuestos municipales de 2026 y para dar cuenta de los avances de los acuerdos adquiridos para la aprobación de las cuentas vigentes, de 2025.

En el primer encuentro mantenido esta semana, con las concelleiras no adscritas, también estuvieron por parte del gobierno la teniente de alcaldesa, María Rozas, la portavoz y segunda teniente de alcaldesa, Míriam Louzao, y el concelleiro de Hacienda, Manuel César.

La reunión sirvió para dar cuenta de los avances en los acuerdos firmados en enero con los socios preferentes de gobierno.

El gobierno local puso de ejemplo que cumplió con el objetivo de aprobar e implantar el recargo municipal sobre el impuesto de estadías turísticas y logró desbloquear el futuro de la parcela del antiguo colegio Peleteiro.

Vivienda y transformación de la ciudad

En cuanto a la defensa del derecho a la vivienda, se hizo la solicitud de declaración de Santiago de zona de mercado residencial tensionado.

Actualmente se trabaja en la elaboración de una nueva solicitud, al desestimar la Xunta de Galicia el recurso de reposición para que el expediente pudiese seguir su curso.

De igual modo, se publicó la licitación de concurso de ideas para la transformación de conector central de la ciudad, una actuación que cambiará por completo la manera de vivir en el territorio, según el gobierno municipal.

Se incluyó en el proyecto Horizonte Compostela, presentado en la convocatoria de los FEDER para planes EDIL, la conexión de la rúa Barquiños y Arzúa y la ejecución de un ascensor u otra solución mecánica de movilidad en la Almáciga.

Igualdad y salud mental

En cuanto a los servicios públicos de calidad, desde el gobierno local explican que ya es una realidad gracias al Plan anual de conciliación, que tiene publicados los periodos de inscripción de todo el curso 2025-2026, garantizando su plena implementación y acceso inmediato a las familias con niños en edad escolar.

En el ámbito de la igualdad, fue adjudicado en abril el servicio y asistencia técnica para la coordinación de la Casa das Mulleres Xohana Torres y el servicio de asesoramiento LGTBIQ+.

El Concello también está elaborando un Plan de Salud en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela (USC), en el que se incluyen como líneas de actuación la promoción de una buena salud mental y la prevención de conductas adictivas.

Avances en contratos

En el marco de balance, se avanzó en el convenio para la comercialización del parque de bomberos y se utilizó la tasa de reposición al 125% tanto en bomberos como en policías.

También se impulsó el procedimiento de licitación de nuevo contrato de transporte y pronto finalizarán los procedimientos internos; se convocó la comisión especial para el estudio de la mejor fórmula para la gestión del ciclo de agua tras recibir el estudio de la Cátedra de Agua de la Universidad de A Coruña y se inició el procedimiento de licitación para la gestión de los centros socioculturales.

Mantenimiento de equipamientos municipales

Se licitó por primera vez el servicio de conservación y mantenimiento integral de las áreas de juego infantiles del Concello.

También se impulsaron nuevos parques biosaludables y se hizo una reparación integral de los parques de Praza de Vigo, Agros de Ramírez y Praza de Galicia. Está previsto adjudicar el césped del campo de fútbol de Villestro.

Obras de rehabilitación

Se ejecutaron obras de rehabilitación integral de asfaltados en una superficie de 23.360 m2, con un presupuesto de 368.420.000 euros.

También hubo intervenciones en los pavimentos de Castiñeiriño, Canteiras do Sar e rúa de Mouronzón, A Muíña, Porto de Amio y Mariñeira, Mulas, Tambre, y la rúa dos Irmandiños.

Asimismo, se avanzará en la iluminación en varios pasos de peatones, además de los que se hicieron por ejemplo en la zona do Restollal. De igual modo, se está ejecutando el proyecto de mejora de la accesibilidad en 14 puntos de la ciudad.

Por otra parte, la dotación económica destinada al rural en los presupuestos supera el 1,5%, cumpliendo plenamente el compromiso adquirido en el marco del Pacto polo Rural.