La novena edición de Enreguéifate vuelve a los concellos de la comarca de Santiago

Enreguéifate presentó esta mañana en el Pazo de Raxoi las novedades de su novena edición que incluye en su programación acciones formativas para escolares y profesorados y un certamen regueifeiro abierto a toda la ciudadanía.

El proyecto, impulsado por los servicios de normalización lingüística de los concellos de Santiago, Ames, Arzúa, Carballo, Pontevedra y Teo, continúa a consolidarse como un referente en la divulgación de la improvisación oral en verso -la regueifa- como vía para revitalizar el uso del gallego, especialmente entre los jóvenes.

Bajo el lema Enreguéifate, versos doutro universo, el programa de actividades arrancará este viernes 14 de noviembre con un taller de formación para el profesorado en el Pazo da Peregrina de Bertamiráns (Ames), conducido por Manolo Maseda, Séchu Sende, Lupe Blanco y Josinho da Teixeira.

La actividad, gratuita y con inscripción abierta hasta mañana, 12 de noviembre, a través de la web de Enreguéifate, ofrecerá a 45 docentes de toda Galicia la oportunidad de conocer el valor de la regueifa como herramienta didáctica.

A través de la improvisación oral, los participantes explorarán estrategias para fomentar la expresión, la empatía o el trabajo en equipo en las aulas, transmitiendo al alumnado valores como la diversidad, la cooperación, la integración o el feminismo.

Cerca de 80 talleres escolares

Durante este primero y segundo trimestre de curso se realizarán cerca de 80 talleres de improvisación oral destinados a escolares de 5º y 6º de primaria y de la ESO de los concellos participantes.

Lupe Blanco, Josinho da Teixeira, Nuria das Cruces, O Rabelo, Xairo de Herbón, Cristian de Burela y Manuele Pardo serán los encargados de impartir las sesiones formativas destinadas a despertar al alumnado la curiosidad por los géneros de improvisación oral en gallego.

Un certamen para sumar tripulantes a la nave de la regueifa

El certamen de regueifas en vídeo repite como una de las citas más esperadas con ocho premios por cada categoría -escolar y general-, para reconocer no solo a quien hace mejor las regueifas, también a quien las utiliza para fomentar la inclusión, para reclamar o denunciar injusticias, para mostrar nuestra diversidad o para difundir nuestras tradiciones.

De este modo, habrá regueipremios para los mejores vídeos en las modalidades de regueifa; máis brava, máis aguda, máis diversa, máis reivindicativa, mellor cantada, mellor falda, máis inclusiva y máis entroideira.

El plazo para participar estará abierto del 12 de enero al 6 de marzo de 2025. La inscripción se podrá hacer a través de la web de Enreguéifate, donde también están las bases completas del certamen.

Las personas interesadas deberán enviar un vídeo en el que participen, como mínimo, dos personas regueifando en gallego sobre un tema libre, con una duración máxima de tres minutos.

La entrega de galardones se celebrará en el Teatro Principal de Pontevedra el 16 de abril de 2026 y reunirá a la comunidad regueifeira de todo el país.