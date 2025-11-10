Santiago completará la regulación de zona de bajas emisiones de la ciudad histórica Concello de Santiago

La Xunta de Gobierno local del concello de Santiago aprobó hoy la modificación de la Ordenanza de Circulación y Uso de la Vía Pública, con el objetivo de completar la regulación de la Zona de Bajas Emisiones de la Ciudad Histórica que permitirá, entre otras novedades, la adopción de medidas ante posibles episodios de contaminación.

La portavoz del gobierno local, Míriam Louzao, detalló que los cambios atienden "con mayor precisión" a las directrices legales sobre las zonas de bajas emisiones; habilitan la posibilidad de adoptar medidas ante posibles episodios de contaminación que puedan declararse; recogen los sistemas de control de acceso y señalización, y abren la posibilidad de ampliar los horarios de reparto para vehículos de cero emisiones.

En concreto, la ordenanza incorpora el reconocimiento expreso del núcleo de la ciudad histórica como zona de bajas emisiones.

De este modo, a las razones de seguridad o de carácter histórico-artístico para las restricciones de acceso, circulación y aparcamiento en el ámbito, se suman ahora los motivos relacionados con "la calidad del aire y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero".

Louzao ha apuntado que la declaración de un episodio de contaminación "comportará la activación de un protocolo de actuación municipal específico", que en esos casos "prohibirá cualquier acceso de vehículos a la zona de bajas emisiones".

Entre otras novedades, se establece que se podrá ampliar el horario de reparto de mercancías para vehículos con etiqueta ambiental 0 emisiones o ECO.

También se incorporará al anexo dos la nueva señalización que se deberá instalar en los puntos de acceso y finalización de la zona de bajas emisiones.

A mayores, está prevista la instalación de tres sensores para medir la calidad del aire y "garantizar las medidas correctivas necesarias en tiempo real". Estos aparatos estarán en la rúa de Costa Vella, San Francisco y Porta Faxeira.

Prórroga del recinto ferial de Amio

Durante su intervención, Louzao también ha avanzado otros acuerdo del Gobierno local, como la emisión de una orden de continuidad del recinto ferial de Amio hasta noviembre de 2026 por desarrollar una actividad "esencial" para el sector.

El contrato para la gestión y explotación de la totalidad de las instalaciones del recinto fue formalizado el 11 de noviembre de 1997 con la empresa Trapsa por un periodo de 25 años que eran prorrogables anualmente hasta un máximo de 75.

Dicha empresa, cedió la concesión a Monfobus SL que es quien gestiona el recinto en la actualidad. De esta manera, se da continuidad al servicio por las mismas condiciones económicas, técnicas y administrativas hasta el 10 de noviembre de 2026.

Louzao ha remarcado que durante 2024 el recinto ferial registró una afluencia total de 77.868 reses. La mayor parte de este total corresponde al ganado vacuno con 77.080 cabezas, seguido del ganado equino, con 746, y el ovino y caprino, con 42.

En comparación con los datos del ejercicio de 2023, la concurrencia total del ganado "descendió un 3,06 %". A pesar de ello, asegura, el recinto "continúa desarrollando una actividad esencial para el sector gallego y para la economía local".

"Por tanto, la prestación de este servicio es una competencia municipal irrenunciable", ha remarcado la portavoz municipal.

Licencias

Asimismo, la Xunta de Goberno otorgó la licencia a la obra de rehabilitación integral del IES Arcebispo Xelmírez II, que promueve la Consellería de Educación con un investimiento de ejecución material de 1.287.011 euros.

La obra incluye la renovación de la cubierta, la colocación de SATE en la fachada, cambio de puertas y ventanas, sustitución de sillas y red de saneamiento y colocación de rampas.

También autorizó otras tres obras a mayores: para la reforma y ampliación de una vivienda en la rúa dos Basquiños; la renovación del tejado, reparación de fachadas e instalación de un SATE en la rúa das Oblatas; y la mejora energética de la envolvente de un edificio en la avenida de Castelao.