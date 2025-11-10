Nubes y claros para dar la bienvenida a la semana en Santiago de Compostela

Santiago de Compostela dio la bienvenida a una nueva semana con cielos con nubes y claros, una situación que se prolongarán durante toda la semana aunque se esperan también precipitaciones durante todos los días por la presencia de nuevas borrascas situadas en el suroeste de Irlanda.

En cuanto a las temperaturas, serán más altas para las mínimas y normales para las máximas respecto a lo habitual durante esta época del año, con valores que globalmente se encontrarán sin cambios, superando los 10 grados las mínimas y los 15 grados las máximas.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.