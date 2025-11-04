Activada la alerta amarilla en Santiago de Compostela por viento

Tras un lunes calmado y despejado, Santiago de Compostela continuará la semana con una alerta de nivel amarillo por viento debido a la influencia de las borrascas atlánticas que afectan a la comunidad.

Según MeteoGalicia, el inicio de la alerta será a sobre las 18:00 horas de esta tarde, con vientos del sur que pueden superar los 70 kilómetros por hora y se prolongarán hasta el día de mañana hasta las 9:00 horas.

La lluvia también estará presente en la ciudad que durante el día serán más persistentes e intensas y que por la noche se irán generalizando.

Las temperaturas mínimas experimentarán un notable ascenso, mientras que las máximas se quedarán sin cambios significativos.

Por su parte, la Xunta ha activado esta mañana la alerta naranja por temporal costero en el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra, con vientos con hasta fuerza 8 y mar combinada del sudoeste con ondas de hasta seis metros.