Varios accidentes en la AP-9 y en la AG-56, provocan retenciones a la entrada de Santiago

Varios accidentes Santiago en la AP-9 y en la AG-56, colapsan el tráfico a la entrada de la ciudad DGT

Mañana de lunes, 1 de noviembre, accidentada en la comarca de Santiago de Compostela, con varios incidentes de tráfico. Un vehículo sufrió un accidente en la AP-9, a la altura del kilómetro 74, en sentido hacia A Coruña, y se produjeron tres colisiones en la AG-56, a su paso por Laraño.

El siniestro ocurrido en la AP-9 tuvo lugar sobre las 8:45 horas entre Porto de Conxo y Curuxeira con un vehículo que sufrió un incendio por una avería. El 112 fue alertado por las propias conductoras del vehículo e implicó el corte del tráfico en el carril izquierdo, lo que ocasionó importantes retenciones de tráfico que afectaron a 3 kilómetros, llegando hasta el enlace con la AG-56.

Por otro lado, también tuvieron lugar tres colisiones en la AG-56, a su paso por el municipio santiagués de Laraño, lo que también provocó retenciones. El primer siniestro tuvo lugar a las 07:20 horas, según informa la Guardia Civil, con una salida de vía. Poco después se produjeron otros dos accidentes por alcances entre vehículos. Afortunadamente no se registraron heridos.

Hasta los lugares de los hechos se desplazaron agentes de la Guardia Civil de tráfico, profesionales de Urxencias Sanitarias (061) y el personal del servicio de mantenimiento de las vías.