Santiago se queda sin bomberos durante 24 horas: "Un hecho sin precedentes"

"Día histórico... por desgracia", así anunciaban los bomberos de Santiago en sus redes la jornada, sin precedentes, del día de hoy. La capital gallega se queda sin servicio de bomberos operativo hasta las 22:00 horas, momento que entrará el turno siguiente.

Por primera vez desde 1921, el parque de bomberos de Santiago no operará en la ciudad, "un hecho sin precedentes en ninguna ciudad gallega, debido a una mala gestión prolongada en el tiempo y la falta de respuestas a las retiradas peticiones de refuerzo de personal", denuncian los bomberos.

En estos momentos, el parque cuenta con tres bomberos de servicio y ningún mando operativo, cuando debería tener al menos nueve y dos mandos para cubrir una jornada con seguridad.

Si se diese una emergencia, los bomberos del parque tendrían que avisar al 112, y este movilizaría a otros parques de bomberos gallegos, como Ordes, Arzúa o Santa Comba, lo que supondría contar con un tiempo limitado y más lento para realizar cualquier operación.

No sería la primera vez que sucediese. Sin ir más lejos, el viernes pasado se registraron dos incendios simultáneos y uno de ellos tuvo que ser atendido por bomberos de Padrón y Brión.

Los bomberos llevan acumuladas 72 horas semanales trabajadas, sumadas a horas extras de turnos sin refuerzos ni sustituciones. Las bajas médicas, vacaciones sin cubrir y otras situaciones han llevado al operativo al límite hasta llegar a hoy, sin poder operar en la ciudad.

La capital gallega cuenta con 20 efectivos menos de los que marca el Plan de Emerxencia de Galicia. Desde hace años, los bomberos de Santiago llevan solicitando al concello el aumento de personal, "no pedimos privilegios, pedimos seguridad y eficacia para proteger a nuestra comunidad", explicaban.

El concello tiene abierto un proceso para cubrir nueve plazas de bomberos/conductor para este 2025. No obstante, el proceso no está cerca de completarse y la inactividad del parque se podría volver a repetir esta semana, desde el jueves 30 al viernes 31 de octubre, si no se ofrece una solución inmediata.

"Dramática situación"

Los concelleiros del Partido Popular de Santiago, Olaya Otero y José Ramón de la Fuente, ofrecieron una rueda de prensa esta mañana para denunciar la situación.

"Los vecinos y vecinas de Santiago, las personas que nos visiten y el propio subpatrimonio no tienen garantizada su seguridad de producirse alguna emergencia", explicaba Olaya Otero.

José Ramón de la Fuente comentaba la "dramática situación del Parque de Bomberos", en la que el número de bomberos no cubre los mínimos efectivos exigidos en el propio Plan de Emerxencia, que establece doce y que debería de haber, como mínimo, nueve. "En el mejor de los casos hay normalmente cinco", aclara.

"Santiago de Compostela, capital de Galicia, no cuenta a día de hoy con recursos suficientes para atender a sus propias emergencias". Desde el grupo de la oposición denuncian que los bomberos llevan meses cubriendo carencias "por responsabilidad con la ciudad y con sus propios compañeros", realizando horas extras que "este gobierno municipal lleva más de un año sin pagar".

Comentan también que lo único que hizo el gobierno de Goretti Sanmartín respecto al parque de bomberos fue "hacer anuncios". "Anunció el acuerdo para la comercialización del parque de bomberos, pero a partir de ahí, nada de nada. Mientras tenemos esta carencia de efectivos, este proyecto sigue paralizado por culpa del gobierno local que es incapaz de presentar un proyecto de construcción".

"Lo que haría de inmediato sería pagar las horas extras que se les deben y hablar con ellos para organizar, o reorganizar el departamento de forma que esta situación no se vuelva a producir", explicaba José Ramón.

Exigen al gobierno local resolver, en la medida de lo que sea posible, los procesos que le corresponden para activar los procedimientos de selección y priorizar en las ofertas de empleo público a la dotación de personal para los departamentos de emergencias.