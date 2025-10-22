La Xunta advierte a Ames (A Coruña) de que su depuradora también vierte al río Sar

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha informado al alcalde de Ames, Blas García, de las medidas puestas en marcha por la Administración autonómica tras tener conocimiento del vertido en el río Sar que se le atribuye a las obras de la depuradora de A Silvouta y le ha advertido de que la Edar que comparten los municipios de Ames y Brión también vierte a este cauce.

La titular de Medio Ambiente ha respondido este miércoles a la carta que le envió el pasado 17 de octubre el regidor, una misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que subraya que "desde el primer momento" la Xunta activó a través de Augas de Galicia un "seguimiento exhaustivo" de la situación, con inspecciones diarias del Programa de Control de Vertidos desde el pasado 12 de octubre.

En la carta, la conselleira indica que, durante las inspecciones, se comprobó que "no se estaban cumpliendo correctamente los protocolos de puesta en marcha de la nueva depuradora", lo que, según indica, provocó que una parte significativa de las aguas residuales fuesen vertidas al río Sar sin el tratamiento adecuado.

Además, señala que, aunque los primeros avisos por vertidos en el río Sar se recibieron "hace una semana", no fue hasta este martes cuando "se activó en la Edar de A Silvouta un proceso físico-químico completo que sustituyese por lo menos parcialmente al proceso normal biológico en ejecución".

Por este motivo, la conselleira explica que Augas de Galicia requirió a la promotora de la infraestructura, Acuaes, y al Ayuntamiento de Santiago, como titular de la autorización de vertido, la adopción inmediata de un plan de contingencia que garantice el cumplimiento de los requisitos ambientales y evite nuevos episodios contaminantes.

Asimismo, señala que se abrieron las diligencias necesarias para determinar responsabilidades y, si procede, imponer las sanciones correspondientes, incluyendo la obligación de devolver el río Sar a su estado anterior mediante las medidas de restauración que se estimen necesarias.

La titular de Medio Ambiente apunta que, en función de las conclusiones de ese expediente, será exigido al responsable del episodio contaminante el plan de restauración ambiental del tramo afectado, que deberá contar con la supervisión técnica de Augas de Galicia y con la coordinación de los ayuntamientos implicados, entre ellos el de Ames.

La depuradora de Ames y Brión "también vierte"

En la carta, asimismo, la conselleira le recuerda al regidor de Ames que el Ayuntamiento comparte con Brión una depuradora que también vierte al Sar, aguas abajo de la Edar de Santiago, y que presenta incumplimientos de forma recurrente.

Por eso, señala que es fundamental que todas las administraciones con competencias en materia de saneamiento y depuración adopten las medidas necesarias para garantizar que sus instalaciones cumplan con los parámetros de depuración establecidos por la legislación vigente, contribuyendo así de forma conjunta a la mejora de la calidad de las aguas del río.