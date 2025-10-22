Santiago cierra sus parques este miércoles ante la alerta naranja por viento y lluvia Turismo de Galicia

El concello de Santiago ha decidido cerrar algunos de sus parques ante la alerta naranja de este miércoles por fuertes vientos y lluvias, un aviso por vientos que afectará a las cuatro provincias gallegas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

En A Coruña y Lugo hay aviso de nivel naranja por oleaje, con vientos del oeste o suroeste de 62 a 74 km/h y mar combinada del oeste que dejará olas de hasta seis metros.

Mientras, los avisos por vientos también se activarán en Cantabria, Burgos, Palencia, León, Zamora, Valladolid, Soria, La Rioja y Principado de Asturias (Suroccidental asturiana, Central y Valles mineros y Cordillera y Picos de Europa), con vientos de hasta 90 kilómetros por hora (km/h) en el Principado de Asturias, con viento del suroeste.

De este modo, la AEMET prevé para este miércoles que se mantenga un aporte de humedad atlántica en la Península, que dejará cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio.

Únicamente las regiones mediterráneas y del nordeste, así como Baleares, predominarán intervalos con nubes altas, mientras que en la mitad sur peninsular tenderá a despejar a lo largo del día.

Se esperan precipitaciones en Asturias, cordillera Cantábrica occidental y en especial en Galicia, donde es probable que sean persistentes y localmente fuertes.

Además, al final del día, la entrada de un frente generalizará las lluvias en el tercio noroeste, que será de forma más intensa y con tormentas ocasionales en Galicia.