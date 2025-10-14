Trabajos de la nueva depuradora de A Silvouta, en Santiago, provocan vertidos en Ames, Brión y Rois

Técnicos de Augas de Galicia han atribuido el origen de vertidos al río Sar que afectan a los municipios de Ames, Brión y Rois a las obras para la puesta en marcha de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de A Silvouta, en Santiago de Compostela.

Según ha informado en un comunicado la Consellería do Medio Ambiente y que ha recogido Europa Press, técnicos del programa de control de vertidos (PCV) de Augas de Galicia se desplazaron a la zona tras recibir varios avisos relacionados con un supuesto vertido al Sar.

Durante su primera inspección, el departamento autonómico sostiene que se pudo comprobar que el origen del foco estaba en la EDAR de A Silvouta, infraestructura que, agrega, según les trasladó la empresa encargada de su gestión, "desde la semana pasada está en periodo de puesta en marcha, pero sin contar aún con el tratamiento necesario para que pueda operar con normalidad".

Esta circunstancia, continúa, explicaría la afección detectada al dominio público hidráulico y también sería la razón por la que el efluente de la depuradora muestra un aspecto "muy turbio, marrón y con olor a aguas fecales", según constataron los técnicos.

Tras recibir un nuevo aviso y comprobar 'in situ' que la situación no había cambiado, Augas, indica Medio Ambiente, que apunta que el Ayuntamiento de Santiago es "propietario" de la infraestructura y debe "solucionar cuanto antes los problemas", se volvió a dirigir al personal responsable de la gestión de la EDAR.

Lo hizo para "insistir en la importancia de llevar a cabo actuaciones de mejora" en el tratamiento de las aguas residuales que recibe. Asimismo, ha enviado también una comunicación escrita al Ayuntamiento de Santiago para insistir en que "solucione este problema lo antes posible".

Mientras tanto, el organismo público hidráulico llevará a cabo un seguimiento telefónico diario para comprobar la evolución del tratamiento de la EDAR compostelana, programando inspecciones cada vez que se indique un cambio en el mismo o en la afectación al Sar, tomando las muestras pertinentes para obtener resultados analíticos y procediendo a dar traslado al área de vertidos a los efectos administrativos oportunos.

Problemas en la puesta en servicio

Por su parte, fuentes del gobierno de Santiago, que dirige la nacionalista Goretti Sanmartín, ha explicado que la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), que está ejecutando las obras de la nueva depuradora, ha informado al Ayuntamiento "de problemas en la puesta en servicio de la primera fase de la EDAR".

En la misma comunicación, el Ayuntamiento explica que Acuaes indicó que "espera que esta semana se normalicen los procesos y que recuerda la situación provisional de las instalaciones.

Ames denuncia la situación ante el Seprona y la Policía Autonómica

El gobierno local de Ames, que dirige Blas García, ha presentado una denuncia ante el Seprona y la Policía Autonómica por el vertido detectado en los últimos días en el río Sar, al tiempo que ha informado de que no descarta otras acciones legales o administrativas con el objetivo de garantizar la asunción de responsabilidades y la reparación del daño ambiental causado.

Asimismo, el Ayuntamiento de Ames remitió a Augas de Galicia, a la Policía Autonómica y a la Guardia Civil un informe técnico elaborado por Aguas de Ames, en el que se detallan las observaciones realizadas el pasado domingo, 12 de octubre, sobre el estado del río a su paso por el término municipal.

Además, se reiteró ante el ente autonómico la solicitud de información completa sobre el origen y evolución del vertido, ofreciendo de nuevo la colaboración del personal técnico municipal para todas las actuaciones necesarias.

En las últimas semanas, Aguas de Ames recibió numerosas comunicaciones de vecinos y usuarios del núcleo urbano de Bertamiráns y de la zona de Brión, alertando de la presencia de malos olores persistentes y de la aparición de espuma y turbidez anormal en las aguas del río Sar.

El personal técnico se desplazó a la zona el pasado 12 de octubre, realizando inspecciones visuales en varios puntos del curso del río. Las observaciones indican que el caudal ya llega al término municipal de Ames con señales evidentes de contaminación, por lo que se considera que el origen del vertido podría situarse río arriba, en dirección a Santiago de Compostela.

Durante las inspecciones no se detectaron vertidos directos procedentes de la red municipal ni de las instalaciones locales, descartándose por tanto que la contaminación tenga su origen en infraestructuras municipales. Entre los efectos observados destacan la presencia de malos olores muy intensos, especialmente en las cercanías del casco urbano de Bertamiráns, espuma y turbidez continua y anormal en las aguas y mortandad de fauna acuática.