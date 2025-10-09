El PP de Santiago, abierto a negociar una moción de censura con los concejales no adscritos

El Partido Popular se abre a negociar en Santiago de Compostela una moción de censura con los cuatro ediles no adscritos expulsados del PSOE, encabezada por Mercedes Rosón, para promover "un gobierno de emergencia" y arrebatar el bastón de mando a la nacionalista Goretti Sanmartín.

Así lo ha ratificado, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, el presidente provincial del PP y conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.

Para los populares, es "prioritario" poner en marcha "un gobierno de emergencia con 15 concejales", aunque estipulan un decálogo de condiciones, cuyos primeros puntos son el derribo de la Casa da Xuventude y la eliminación de los asesores y cargos creados por el BNG y Compostela Aberta (CA), y destinar esos fondos a programación cultural.

El decálogo popular también incluye el refuerzo inmediato del servicio de limpieza, poner en marcha un contrato del agua que "generaría 100 millones para los santiagueses" o la auditoría del servicio de autobuses.

También recogen la agilización administrativa y urbanística, la red pública de cocinas escolares y construir "viviendas cien por cien públicas y paralizar la venta de suelo público".

Finalmente, los populares apuestan por parques infantiles cubiertos y el refuerzo de la plantilla de la Policía Local y medidas de seguridad.