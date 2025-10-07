Retraso en la A-54 entre Santiago y Lugo, que no estará lista este año

Imagen de la inauguración de uno de los tramos. Ministerio de Transportes.

La conselleira de Vivenda, Planificación e Infraestructuras, María Martínez Allegue, se ha manifestado esta mañana sobre el nuevo retraso que acumula la obra de la vía A-54, considerada clave en la movilidad de la zona.

"Ya cuando vino el ministro Óscar Puente, que por cierto aproveché para pedirle esa reunión que tenemos solicitada desde hace tiempo y aún no fue concedida, dije que los plazos parecían muy ajustados. Parece que no se van a dar cumplido en este último tramo para finalizarlo, todo estaba previsto", dijo ante los medios.

"Hay problemas en el tramo final, entre Arzúa y Melide, que es el que falta por ejecutar. Su tránsito es paralelo a la carretera Nacional. No solo tiene un índice muy elevado de vehículos, sino también de peregrinos, por eso urge", sentenció.