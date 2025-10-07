Un incendio quema la antigua fábrica de leche de Melide (A Coruña)
El fuego afectó a varios palés situados en el interior de las instalaciones
Un incendio ha quemado en la pasada noche del lunes la antigua fábrica de leche de Melide, ubicada en la calle Folicheiro. El fuego, cuyo origen todavía se está investigando, afectó a varios palés que se situaban en el interior de las instalaciones.
Los hechos se produjeron algo antes de las 21:00 horas, cuando los agentes de la Guardia Civil alertaron al 112 Galicia. Hasta el lugar se desplazaron también efectivos del 061, bomberos de Arzúa y Ordes y voluntarios de Protección Civil de Melide.
El incendio se pudo controlar con rapidez, por lo que el equipo de bomberos de Arzúa pudo hacer frente a las llamas sin necesitar la ayuda del parque de Ordes. Tras controlarlo, se realizaron tareas de desescombro y enfriamiento de la zona. No se registraron ni vertidos ni daños personales.