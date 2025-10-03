El noroeste de Santiago se transformará tras una inversión de 14,5 millones de euros

Santiago investirá 14,5 millones de euros para transformar el noroeste de la ciudad Cedida

El noroeste de la ciudad de Santiago se transformará a través Plan de acción integral (PAI) Horizonte Compostela y ayudará a revertir la situación "de vulnerabilidad e menor dinamismo" en Almáciga, Vite y Salgueiriños, como explicó la alcaldesa, Goretti Sanmartín.

Esta transformación supondrá una inversión de 14,5 millones de euros. El 60% será de la mano de los fondos europeos Feder de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) y el otro 40% del propio concello de Santiago.

Sanmartín recordó que en este ámbito ya está actuando con obras como la reurbanización de la calle García Lorca o con la rehabilitación de cinco edificios municipales en Caramoniña.

“Parabenizámonos de ter acadado este importante investimento para a capital galega, con proxectos solventes para a transformación de Santiago. Un investimento que nos permitirá seguir avanzado no obxectivo deste goberno e no noso compromiso de que Santiago será diferente en 2027 e en 2031. Temos un horizonte claro e unha folla de ruta definida para mellorar a calidade de vida da xente”, sentenció la edil.

El PAI Horizonte Compostela incluye tres grandes proyectos con el foco puesto en la sostenibilidad, la accesibilidad y la inclusión, que buscan impulsar una de las zonas menos favorecidas de la ciudad.

Santiago Transforma: e nfocado en la creación de nuevos equipamientos sociales, culturales, deportivos y de vivienda dotacional

Santiago Accesible: orientado a la accesibilidad urbana, desde un punto de vista integral

Santiago Resiliente: centrado en la adaptación del cambio climático

Las actuaciones responden a las necesidades funcionales y generarán contornos más habitables, resilientes y socialmente equitativas, contribuyendo de manera significativa a los desafíos que propone la Agenda Urbana Santiago de Compostela (EDIL-AUS) aprobado por el pleno municipal en 2022.