El noroeste de Santiago se transformará tras una inversión de 14,5 millones de euros
El 60% proviene de fondos europeos Feder de Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) y el 40% restante vendrá dado del propio concello de Santiago y ayudará a revestir la situación de vulnerabilidad en Almáciga, Vite y Salgueiriños
El noroeste de la ciudad de Santiago se transformará a través Plan de acción integral (PAI) Horizonte Compostela y ayudará a revertir la situación "de vulnerabilidad e menor dinamismo" en Almáciga, Vite y Salgueiriños, como explicó la alcaldesa, Goretti Sanmartín.
Esta transformación supondrá una inversión de 14,5 millones de euros. El 60% será de la mano de los fondos europeos Feder de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) y el otro 40% del propio concello de Santiago.
Sanmartín recordó que en este ámbito ya está actuando con obras como la reurbanización de la calle García Lorca o con la rehabilitación de cinco edificios municipales en Caramoniña.
“Parabenizámonos de ter acadado este importante investimento para a capital galega, con proxectos solventes para a transformación de Santiago. Un investimento que nos permitirá seguir avanzado no obxectivo deste goberno e no noso compromiso de que Santiago será diferente en 2027 e en 2031. Temos un horizonte claro e unha folla de ruta definida para mellorar a calidade de vida da xente”, sentenció la edil.
El PAI Horizonte Compostela incluye tres grandes proyectos con el foco puesto en la sostenibilidad, la accesibilidad y la inclusión, que buscan impulsar una de las zonas menos favorecidas de la ciudad.
- Santiago Transforma: enfocado en la creación de nuevos equipamientos sociales, culturales, deportivos y de vivienda dotacional
- Santiago Accesible: orientado a la accesibilidad urbana, desde un punto de vista integral
- Santiago Resiliente: centrado en la adaptación del cambio climático
Las actuaciones responden a las necesidades funcionales y generarán contornos más habitables, resilientes y socialmente equitativas, contribuyendo de manera significativa a los desafíos que propone la Agenda Urbana Santiago de Compostela (EDIL-AUS) aprobado por el pleno municipal en 2022.