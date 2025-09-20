Piden prisión para un joven que rompió un vaso en la cara a otro en una discoteca de Santiago

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, juzgará el próximo miércoles a las 10:00 a un joven que se enfrenta a tres años de prisión por romper un vaso en la cara a otro en una discoteca compostelana.

Según el escrito de Fiscalía, los hechos se produjeron el 10 de noviembre de 2022 en la discoteca 'La Facultad', donde el acusado salió de fiesta junto con varios amigos y un compañero de clase, quien lanzó a la cara del acusado el contenido de un vaso porque lo veía "adormilado".

De este modo, el acusado reaccionó rompiendo contra la cara de la víctima un vaso causándole lesiones. En concreto, la agresión le ocasionó heridas inciso-contusas por las que le tuvieron que aplicar 16 puntos de sutura en las urgencias del CHUS.

Tal y como se detalla en el escrito fiscal, las heridas tardaron en curarse 10 días y, como consecuencia de la agresión, le quedaron cicatrices visibles en la zona facial: cicatriz lineal de 2 cm en la raíz del dorso nasal, otra cicatriz lineal de 1,5 cm en la región supraciliar derecha y otra cicatriz de 1 cm en la zona frontal derecha.

Por ello, el Ministerio Público solicita tres años de prisión por un delito de lesiones, así como inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. Además, deberá indemnizar a la víctima con 12.202,80 euros por días de sanidad, etc.