Rescatado un grupo de senderistas en Carnota (A Coruña) a los que se les hizo de noche en ruta

Un grupo de personas, que practicaban durante las últimas horas del viernes una ruta de senderismo en Carnota (A Coruña), han tenido que ser rescatadas debido a la falta de medios para continuar el camino en plena oscuridad, que les pilló de imprevisto y les impidió continuar.

Fueron ellos mismos los que alertaron al 112 Galicia, quien informa del suceso, alrededor de las 21:45 horas. Entonces, explicaron que se les había hecho de noche en plena ruta de senderismo en la zona de O Pindo, cerca de la cueva de la Casa da Xoana, y no tenían medios para continuar en la oscuridad.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE) activó un operativo en el que participaron la Guardia Civil, el Grupo de Emerxencias Supramunicipais (GES) de Muros y la Policía Local de Carnota.

Los agentes de la Guardia Civil se desplazaron al lugar, pero comprobaron que se trataba de una zona complicada y que había que recorrer a pie una distancia importante para llegar hasta las personas.

Poco antes del transcurso de las tres horas, los miembros del GES confirmaron que habían localizado a los senderistas en buen estado, por lo que los llevaron hasta sus vehículos.