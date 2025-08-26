La Xunta espera que la reunión sobre la zona de mercado tensionada en Santiago sea "productiva"

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, y el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez Xunta de Galicia

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, ha trasladado que espera que la reunión prevista entre los técnicos de la Xunta y el Concello de Santiago para abordar la declaración de zona de mercado residencial tensionado sea "productiva".

Preguntada por los medios de comunicación en un acto al que asistió este martes, Allegue ha explicado que "desde un primer momento" el Gobierno gallego le tendió la mano a Raxoi.

"De primera mano contacté con la alcaldesa, Goretti Sanmartín, previamente a llegar a ese requerimiento. El requerimiento no fue cumplimentado por lo que tuvimos que desistir en la solicitud", ha explicado Allegue.

Posteriormente, ha añadido, el Concello de Santiago contactó con la Xunta para celebrar esa reunión la próxima semana, el día 2 de septiembre, que según ha apuntado, "espera que sea productiva".

La cita será exclusivamente técnica y en ella se deberán clarificar y analizar los puntos que tendrá que arreglar Raxoi "si quiere ser realmente declarado zona tensionada".