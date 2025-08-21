Agentes policiales de Colombia participan en los dispositivos de seguridad del Camino de Santiago
También se encuentra en estos momentos personal un agente de la Armada de Carabinieros (Italia), otro de la Guarda Nacional Republicana de Portugal y otro de la Gendarmería Nacional de Francia
Por primera vez, dos componentes de la Policía de Turismo de Colombia están en España para participar en los dispositivos de seguridad ciudadana del Camino de Santiago.
Tal y como ha informado la Guardia Civil, el despliegue responde al Plan de Turismo Seguro impulsado por el Ministerio de Interior. Su misión es acompañar y reforzar la seguridad ciudadana en el Camino.
Con esta iniciativa, apuntan, se busca incrementar la protección en zonas turísticas y ofrecer un entorno más seguro a los visitantes, "asegurando que su experiencia cultural y espiritual en el Camino esté acompañada de confianza y tranquilidad".
