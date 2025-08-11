Francisco Pérez (PSOE), nuevo alcalde de Noia (A Coruña) al prosperar la moción de censura

Francisco Pérez Caamaño (PSdeG) ha sido elegido este lunes nuevo alcalde de Noia al prosperar la moción de censura impulsada por su partido. El regidor ha contado con el apoyo de BNG, Marea Cidadá y el edil no adscrito, Luis Alamancos, desbancando así al popular Santiago Freire.

El nuevo alcalde ha contado con el apoyo de nueve concejales, mayoría absoluta del pleno municipal. Esto permite cumplir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), conforme a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que eliminó la directriz que impedía una iniciativa de este tipo si dependía del voto de un tránsfuga.

Freire (PP) gobernaba en minoría junto al partido N.O.I.A., formado por independientes, desde que Alamancos, que concurrió a las últimas municipales bajo las siglas del PP, solicitó su paso al grupo de no adscritos. Lo hizo tras tumbar con su voto, unido a los de PSOE, Marea y BNG la aprobación definitiva de las cuentas.

El popular ha asegurado en su intervención que el concejal no adscrito "traicionó la confianza de quienes le dieron la oportunidad" de formar parte de la corporación. "Puede estar usted bien orgulloso de la decisión que ha tomado y de su comportamiento como miembro del grupo municipal del PP. Usted es el responsable de que se llegue a esta situación", señaló Freire.

"Gracias, señor Freire, por enseñarme en estos dos años la forma más clara de cómo no se debe hacer política", replicó por su parte Alamancos, según recoge Europa Press. En esta línea, el edil no adscrito ha defendido que "no se debe culpar a todos de todo" y ha subrayado que se debe "tener la suficiente humildad como para poder hacer algo de autocrítica".

El candidato a la Alcaldía Francisco Pérez (PSOE) había asegurado minutos antes que "la culpa" de esta moción "tiene nombre" y es, ha manifestado, Freire "porque no sabe gestionar el pueblo". "Los demás", ha añadido el nuevo alcalde de Noia, "solo nos dedicamos a interpretar el papel que nos corresponde en este dramático episodio".