Controlado un incendio forestal en Vidán, en Santiago de Compostela

Esta tarde se ha declarado un nuevo incendio en Santiago de Compostela, en una semana donde el fuego está asolando Galicia.

En concreto, fuentes del ayuntamiento de Santiago de Compostela confirman a Quincemil la existencia de un incendio en Vidán, en la zona sur de camino a Milladoiro, pero de momento no pueden precisar ni las causas ni la extensión.

Los bomberos de Santiago de Compostela ya trabajan en su extinción. El incendio se da por controlado desde media tarde.

La columna de humo era visible desde diferentes zonas de la ciudad, lo que ha levantado la expectación de diferentes personas que se han interesado por el suceso.