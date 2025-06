Unanimidad en el pleno de Santiago para defender la continuidad del Máster en Matemáticas de la USC

La corporación de Santiago de Compostela ha pedido este jueves de forma unánime -con el apoyo de BNG, Compostela Aberta, PSOE, PP y concejales no adscritos- la "evaluación para la mejora y continuidad" del Máster en Matemáticas, después de que la Xunta haya tomado la decisión de no ofertarlo el próximo curso debido a no alcanzar el mínimo exigido de alumnos.

Esta petición la han realizado todos los grupos políticos a través de una declaración institucional aprobada en el pleno del mes de junio, celebrado este jueves. En ella, destacan que esta titulación es la "única" de este tipo en Galicia y que su cierre tendría consecuencias "muy difíciles de revertir".

"Está reconocida por su excelencia, por su contribución a la investigación científica y por su capacidad para formar talento altamente cualificado. Su cierre pondría en riesgo el relevo investigador, la formación de profesorado y la proyección científica internacional de Galicia", defiende el documento.

La declaración apoya el carácter de 'singularidad' del posgrado, que la USC ha solicitado en varias ocasiones y la Secretaría Xeral de Universidades le denegó por última vez el pasado mayo. De habérsele sido concedida, el máster podría haber sido eximido de cumplir el mínimo de alumnado exigido.

Uno de los criterios para que le sea otorgada es que el máster esté "vinculado directamente con una línea de investigación de acreditada excelencia a nivel internacional". La corporación municipal cree que esta está acreditada, ya que el máster es el "escalón previo" al doctorado en matemática fundamental, que "posee un impacto inmedible".

Este, según la declaración, se traduce en alrededor de 50 tesis de doctorado defendidas en los últimos 10 años, captación masiva de contratos predoctorales estatales de formación del profesorado universitario (FPU) y personas ingresadas en centros como Oxford o Berkeley.

Por tanto, el pleno sostiene que el cierre de la titulación tendría consecuencias "muy difíciles de revertir" y con impacto en el ámbito científico de las matemáticas en Galicia, en el relevo generacional y en la fuga de talento.