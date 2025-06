Sindo Guinarte no se descarta como candidato del PSOE a la alcaldía de Santiago en 2027

El concejal socialista Gumersindo Guinarte no cierra la puerta a ser elegido por su partido para ser el candidato a la alcaldía de Santiago de cara a las elecciones municipales de 2027, aunque ha mostrado confianza en la decisión de su formación, que será la "acertada" en cualquier caso. "No es una cuestión de postularse", ha valorado.

Esta afirmación llega después de que el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, señalase la intención de designar al candidato antes de que finalice el 2025.

Preguntado por si está dentro de las "quinielas", Guinarte ha trasladado que "esto no es una cuestión de quinielas porque no es una cuestión de azar", con lo que ha dejado la decisión en manos del partido. "Estoy seguro de que adoptará, llegado el momento, la decisión que más convenga a los intereses de la ciudad para que el partido recupere esa posición central", ha defendido.

"Yo ni me descarto ni me dejo de descartar porque no es una cuestión de postularse", ha asegurado. Para el edil, la formación debe valorar las opciones y adoptar una decisión, que está "seguro" de que será "la acertada". En cualquier caso, él mostrará su "apoyo" a la "mejor persona" para recuperar "esa posición que el Partido Socialista debe tener".

La oposición está "para controlar al Gobierno"

Preguntado al respecto de si los concejales no adscritos están "poniendo la lupa" sobre el PSOE municipal, Guinarte ha opinado que eso es algo que "tienen que valorar los medios" y no él. No obstante, considera que "si uno está en el Gobierno, está para gobernar; y si está en la oposición, para controlar al Gobierno".

"Si uno está para controlar lo que hacen otros que no son el Gobierno, creo que igual desenfocan la lupa o desvían el tiro. Pero a cada uno con su responsabilidad, naturalmente", ha trasladado.