Sanmartín celebra la recuperación de las estatuas del Mestre Mateo: "Día histórico para Santiago"

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín (BNG), ha ratificado que este jueves el Concello recibió la resolución del Tribunal Supremo en la que se le da la razón en la acción contra la familia Franco para recuperar dos esculturas románicas que tenían en su poder y que ahora tendrán que restituir al patrimonio público.

"Acabamos de recibir no Concello a resolución do Supremo na que se condena aos Franco a devolver as dúas esculturas románicas atribuídas ao Mestre Mateo despois dunha longa loita", ha manifestado la regidora municipal, antes de celebrar: "Por fin se fai xustiza".

Goretti Sanmartín ha proclamado que hoy "é un día moi importante, un día grande para Santiago y para o conxunto de Galicia porque se fai xustiza".

Día histórico para o Concello de Santiago tras coñecerse que o Tribunal Supremo condena á familia Franco a devolver as estatuas do Mestre Mateo



👀 https://t.co/RxRpCLu7eT — Concello de Santiago (@PazodeRaxoi) June 19, 2025

Además, puso en valor el trabajo del personal municipal, específicamente de la Asesoría Jurídica en esta reivindicación ante la justicia. "Unha loita na que a sociedade civil e as personas que traballan en memoria histórica denunciaron e deron probas de como o patrimonio da familia Franco foi conseguido con base no expolio", ha añadido.

El Concello de Santiago promovió en 2017 una demanda contra los herederos del dictador en la que ejercitó una acción reivindicatoria de las dos figuras del Pórtico de la Gloria.

Martiño Noriega: "Abraham e Isaac xa poden regresar a casa"

También ha celebrado la decisión el exalcalde de Santiago, Martiño Noriega, en cuyo mandato bajo las siglas de Compostela Aberta (CA) se impulsó de forma inicial la demanda del Concello compostelano para recuperar dos esculturas.

Lo ha hecho con un mensaje a través de redes sociales, con un sencillo mensaje acompañado con una foto de las esculturas: "Abraham e Isaac xa poden regresar a casa".

Abraham e Isaac xa poden regresar a casa

La primera teniente de alcaldesa de Santiago, María Rozas, quien fue su compañera de gobierno, ha reivindicado también, en declaraciones a los medios, que fue de la mano de CA y de Noriega cuando se inició un proceso en el que, ha asegurado, los impulsores tenían la convicción de que "a razón e a lei" estaría de su lado.

Rozas ha remarcado que no se trata "só de recuperar as pezas do Pórtico", sino de "evidenciar" que la familia Franco "non pode seguir privatizando bens públicos e patrimonializando o que é de todos como seguen facendo".

"Ogallá despois desta veñan moitas máis. Ogallá sexa a primeira de moitas, por rexeneración democrática e por xustiza", ha manifestado.