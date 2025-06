Santiago de Compostela se suma a la campaña para visibilizar la acogida familiar

La iniciativa de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF), 'Puertas que abren historias', que busca visibilizar y promover el acogimiento de menores tutelados en entornos familiares, ha llegado este martes a Santiago de Compostela de la mano de la Asociación galega de familias de acollida (Acougo).

Con más de una decena de puertas y de felpudos instalados en la Alameda compostelana, la campaña, tal y como ha explicado la directora de Acougo, Carmen Dourado, busca visibilizar este programa con el que niños y adolescentes que se encuentran en el sistema de protección público y que no pueden vivir con sus familias puedan encontrar una familia de acogida durante el tiempo que lo necesiten. "Tenemos que conocer esta realidad", ha reivindicado la responsable de Acougo.

En el acto también ha participado la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, que ha puesto en valor el trabajo de la entidad y de las familias de acogida por "abrir la puerta de sus casas y recibir a un nuevo miembro".

La conselleira ha agradecido a todas las familias acogedoras de Galicia que reciben a los niños, "que los cuidan y dan un lugar donde vivir y que les dan calidad de vida y crecer con felicidad junto con otros niños".

Por su parte, la alcaldesa de la capital gallega, Goretti Sanmartín, también ha felicitado a los promotores de esta iniciativa y ha aprovechado para reivindicar que cada vez haya más familias que quieran participar en los programas de acogida.

"Os nenos son o futuro, pero non nos damos conta que son o presente. Se non lle damos un presente de cariño e acompañamento no que teñan un fogar, a situación complícase. É esencial o papel que fan estas familias", ha reivindicado.

Según datos facilitados por la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, en estos momentos hay 1.022 menores en familias de acogida en Galicia, mientras que en centros hay algo más de 700. El objetivo, han señalado, es buscar que el 70% de los menores puedan estar acogidos en entornos familiares.