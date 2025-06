Santiago pide aclarar si el cuarto inmueble sacado a puja está afectado por la medida cautelar

El Concello de Santiago ha solicitado aclarar si el cuarto de los edificios sacados a subasta e inscritos en el Rexistro de Soares también está afectado por la medida cautelar que paralizó su venta forzosa.

El Juzgado Contencioso Administrativo número dos de la ciudad paralizó en mayo la venta forzosa de cuatro inmuebles, medida que el consistorio había aprobado en junta de gobierno dos meses antes.

Sin embargo, el recurso contencioso-administrativo interpuesto afectaba únicamente a tres de los cuatro edificios. De esta forma, quedaría exento el situado en Espírito Santo, 33.

El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, ha señalado que el Concello ha pedido saber si puede sacar a venta forzosa este inmueble. "As persoas que recorreron son titulares de tres deses catro edificios, non do cuarto edificio, pero a suspensión cautelar fai referencia ao acordo da xunta de goberno", ha explicado el edil. Lestegás también ha señalado que la intención del Concello es recurrir el auto judicial.