Trabajadores de Urbaser se concentran en Santiago para reclamar avances en el convenio

Trabajadores de Urbaser, empresa concesionaria del servicio de recogida de basura y limpieza viaria del Concello de Santiago, se han concentrado este miércoles en la praza do Obradoiro para denunciar la "parálisis" en la negociación del convenio colectivo. Frente al Pazo de Raxoi, sede del Concello, decenas de trabajadores reclamaron respuestas inmediatas ante la falta de avances.

El comité de empresa de Urbaser reclama mejoras laborales "que llevan meses sin ser atendidas". En concreto, entre sus principales demandas destacan los incrementos salariales y un sistema de libranzas "que permita mejoras en conciliación laboral y familiar". Actualmente, el personal trabaja seis días a la semana, con una sola jornada de descanso.

"Estamos hartos de promesas vacías, necesitamos condiciones dignas que nos permitan vivir, no solo sobrevivir", ha señalado el presidente del comité de empresa, Ricardo Méndez.

Desde el comité señalan que a principios de año empezaron las conversaciones para renovar el convenio, caducado en diciembre de 2024, y que solo hubo tres reuniones. Aseguran que tras el último encuentro la compañía no quiso fijar nueva fecha, por lo que advierten de que si no se retoman los contactos y no se avanza en la negociación, no descartan nuevas movilizaciones, "incluyendo la posibilidad de convocar una huelga".