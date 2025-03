Raxoi mejorará la accesibilidad en 14 puntos de Santiago de Compostela

La junta de gobierno local del Concello de Santiago ha acordado adjudicar a la empresa Inside The Team SL el contrato de las obras para mejorar la accesibilidad en el municipio. Según ha detallado el concejal de obras, Xesús Domínguez, serán un total de 14 actuaciones a las que se destinarán un total de 229.890 euros.

La rúa das Rodas, en Santiago de Compostela. El Concello de Santiago transformará un tramo de la rúa das Rodas para darle preferencia peatonal

Domínguez ha apuntado este lunes en rueda de prensa que se ha elegido la "mellor oferta económica" que, además, ofrecía como mejoras la ampliación del plazo de garantía en cinco años adicionales o las medidas de control de calidad y ambiental.

Este plan incluye 14 actuaciones, en línea con los criterios que recoge el Plan de accesibilidad universal de Santiago. El objetivo fundamental, ha incidido, es "mellorar a accesibilidade universal e a creación de itinerarios peonís seguros".

En concreto, los puntos que se van a mejorar son en la zona de la rúa do Río; rúa do Lavadoiro junto a la escuela municipal de Meixonfrío; cruce de la rúa Avio con la rotonda superior y el paso de peatones en esa misma calle; cruce de la rúa dos Irmandiños; el paso de peatones y la plaza de aparcamiento en la rúa dos Xasmíns; el cruce de la rúa de Betanzos y rúa Proxecto Vagalume, en el acceso al CEIP Apóstol Santiago Apóstol. En la rúa de Betanzos, también se actuará en el paso de peatones junto al camino peatonal hacia la rúa de Tomiño.

También se mejorará el cruce de Quiroga Palacios con Costa do Vedor; el cruce de Gómez Ulla con la rúa do Hórreo; los accesos a Área Central por la rúa Berlín y Varsovia; la rúa Gómez Ulla, en el cruce con Hórreo; el paso de peatones en Outeiro do Sar, en el cruce con la rúa de Dublín, y en esa calle, el paso de peatones junto a la costa do Vieiro.

El plazo de ejecución será de ocho meses.

Castrón Douro

Por otro lado, la junta de gobierno local ha dado luz verde a la aprobación del expediente de contratación del servicio de redacción de proyecto y dirección facultativa de las obras de Reurbanización de la rúa Castrón Douro - Sar.

Este proyecto contará con un presupuesto base de licitación de 102.869 euros y tiene como objetivo mejorar la accesibilidad de la zona, evitar inundaciones y mejorar la calidad del espacio público con especial atención a los espacios que quedaban subsumidos sobre la rasante de la calle. "Pretende evitar a dispersión urbana e revitalizar a cidade existente", ha destacado el concejal.

Domínguez ha salientado que se pretende aplicar criterios de calidad urbana similares a los que tiene la ciudad histórica por considerar que "é a mellor forma de preservar o carácter patrimonial" de la zona. Hay que tener en cuenta, ha destacado Domínguez, que se trata de una calle que forma parte del corredor que vincula la ciudad histórica con el anillo de espacios verdes y con la Cidade da Cultura y que integra el conjunto patrimonial de la Colegiata de Sar.

Cuestionado sobre otras obras como las de la rúa do Pombal, el edil ha indicado que todavía no hay fecha final, aunque ha apuntado que el viernes pasado se hormigonó y que elementos como las luminarias ya están en pruebas desde el miércoles. Ahora, ha explicado, se necesitan unas 3 o 4 semanas para el fraguado y después los correspondientes trámites administrativos para la recepción de la obra.