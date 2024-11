Herida una conductora tras caer por un terraplén en Ames (A Coruña)

O #112Galicia ten constancia deste accidente ás 14:30 horas a través de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.



➡️ Un coche caeu por un terraplén no quilómetro 3 da DP-0205, en Bugallido.

➡️ A Policía Local axudou a saír do vehículo á condutora, que foi atendida no punto. https://t.co/NnhnXfsqVw