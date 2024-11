De la 'Conchi' a Praza Roxa: un jabalí se pasea de noche por el centro de Santiago

La Praza Roxa, la avenida Rosalía de Castro o la zona de la biblioteca Concepción Arenal -popularmente conocida como la 'Conchi'- fueron algunos de los puntos del Ensanche compostelano en los que este martes se vivió una insólita escena. Un jabalí de grandes dimensiones recorrió varias céntricas calles de Santiago, causando la incredulidad de los viandantes con los que se cruzaba.

Las imágenes fueron compartidas por la cuenta Salseo USC y muestran como en torno a las 22:00 horas, el animal estaba en el entorno de la biblioteca. Antes, fue grabado en otros puntos de la capital gallega como Praza Roxa o junto a 'O rei dos bocadillos', en la avenida Rosalía de Castro.

El vídeo rápidamente se viralizó y llevó a muchos usuarios a bromear en redes con ello. Desde "iba a estudiar, que es época de exámenes" a "pobre, no sabe donde se metió". Incluso algunos lamentaban no haberse cruzado con ellos, dejando comentarios como "por qué nunca me los encuentro".