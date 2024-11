Santiago organiza una jornada para visibilizar a las víctimas del Patronato de la Mujer

Bajo el título 'El Patronato de protección a la mujer', el Concello de Santiago organiza una jornada para visibilizar la violencia ejercida contra las mujeres que pasaron por esta institución franquista. La actividad, organizada en el marco del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, tendrá lugar el próximo viernes 29 de noviembre en el centro sociocultural de Fontiñas.

La concejala de Memoria Histórica, Míriam Louzao; y la periodista Montse Fajardo, fueron las encargadas de presentar este miércoles la actividad. Louzao ha explicado que esta iniciativa marcará una "nova liña de traballo" del Concello denominada 'As mil marías', que estará centrada "na recuperación da memoria das mulleres" para poner en valor su papel en la sociedad, "tanto no ámbito galego como no caso concreto do noso concello".

Esta primera jornada versará sobre el Patronato de protección a la mujer, "unha das institucións franquistas máis descoñecidas e menos divulgadas", que estuvo activa desde 1941 hasta 1985 "para exercer control sobre as mulleres consideradas “desacarreiradas”, ha detallado la concejala.

En Galicia llegó a haber "ata unha ducia de institucións deste tipo", donde las mujeres "eran consideradas criaturas inmorais e as congregacións relixiosas que lles facían de carcereiras como caritativas benfeitoras", ha señaladó Louzao.

Además de reflexionar sobre este tema, la jornada busca ser un espacio de encuentro en el que las víctimas del Patronato pongan en común sus vivencias para "acabar co silencio sobre a represión e violencia que sufriron".

En las próximas sesiones se abordarán temáticas relacionadas con el funcionamiento de la institución como el robo de bebés o la explotación de menores a su cargo.

La jornada arrancará a las 16:00 horas y la entrada será gratuita, pero con inscripciónn previa en el siguiente formulario.