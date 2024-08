El PP carga contra la "pasividad" del BNG ante el aumento de la criminalidad en Santiago

El Partido Popular de Santiago ha cargado contra la "pasividad" del BNG ante el aumento de criminalidad en la ciudad. El concejal del PP, José Ramón de la Fuente, ha pedido a los nacionalistas que "asuman su responsabilidad y abandonen la política de autocomplacencia y autobombo", al tiempo que los ha instado a ponerse en el lugar de los vecinos, "que están padeciendo un aumento de la criminalidad como nunca antes".

Los populares han afeado al gobierno nacionalista que "niegue la evidencia" y han insistido en poner en marcha medidas como el incremento de efectivos de policía, poner a grabar las cámaras de videovigilancia o mejorar la iluminación de la ciudad.

De la Fuente ha señalado que la "falta de respuesta de los nacionalistas" está provocando que sean los propios vecinos los que tomen medidas de autoprotección. En este sentido, ha puesto como ejemplo Pontepedriña o Fontiñas, donde son los propios vecinos los que alertan con anuncios del aumento de robos en las viviendas; o Santa Marta y Choupana, donde reclamaban más presencia policial para controlar los delitos vinculados al tráfico de drogas.

Desde el PP de Santiago recuerdan que entre el primer trimestre de 2023 y el de 2024 la criminalidad se ha incrementado en casi un 8%, mientras que las cifras del Ministerio del Interior indican que los delitos relacionados con el tráfico de drogas han aumentado desde 2019 en más de un 500%.

Carencia de efectivos

El edil ha insistido en la necesidad de una "mayor presencia policial en las calles", algo que no es posible con el número actual de efectivos de Policía Local y Nacional. "Tenemos una carencia de 36 efectivos de Policía Local, 21 de Policía Nacional y 51 de Policía Autonómica, por lo que hacen falta 108 agentes en la ciudad".

Una situación que los populares llevan tiempo denunciando, por lo que instan al BNG a reclamarle al Gobierno un incremento de personal, así como la elevación de rango de la Comisaría de Santiago.

Los populares también han recordado que en varias ocasiones le han reclamado al gobierno local que ponga en funcionamiento las cámaras de seguridad que hay en la ciudad -que, o bien no graban, o no funcionan- pero que desde el BNG responden a que "no compensa económicamente".