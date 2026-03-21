El registro de jornada en España: zonas grises y retos pendientes en la delimitación del tiempo de trabajo

La obligación de registrar la jornada laboral, introducida mediante el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, supuso un cambio de paradigma en las relaciones laborales españolas. Sin embargo, casi siete años después de su entrada en vigor, la aplicación práctica de esta normativa sigue generando grandes interrogantes jurídicos, especialmente en lo que respecta a la delimitación de qué debe computarse como tiempo de trabajo efectivo.

El marco normativo y su interpretación

El artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores establece la obligación empresarial de garantizar el registro diario de jornada, debiendo incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora. No obstante, la aparente sencillez de este mandato legal contrasta con la complejidad que entraña su aplicación a las múltiples realidades que conforman el actual mercado laboral.

La noción de tiempo de trabajo, tal como ha sido configurada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su interpretación de la Directiva 2003/88/CE, comprende todo período durante el cual el trabajador permanece en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o sus funciones. Esta definición genera muchas dificultades cuando se intenta encajar en situaciones que no se amoldan a la forma de prestación de servicios tradicional.

Supuestos pacíficos: lo que claramente es y no es tiempo de trabajo

Existe consenso doctrinal y jurisprudencial en considerar tiempo de trabajo efectivo aquellos períodos en los que el trabajador desarrolla las funciones propias de su puesto de manera presencial o telemática, siguiendo instrucciones empresariales y dentro de su horario ordinario. Del mismo modo, las pausas para el bocadillo, cuando así lo establezca el convenio colectivo aplicable, y los tiempos de formación obligatoria impuesta por la empresa se integran sin discusión en el cómputo de la jornada.

Por el contrario, los desplazamientos desde el domicilio al centro de trabajo habitual, las pausas para comidas cuando el trabajador puede disponer libremente de ese tiempo, y los períodos de vacaciones o permisos retribuidos quedan excluidos del concepto de tiempo de trabajo a efectos de registro, sin que ello genere controversias significativas.

Las zonas grises: supuestos fronterizos que desafían la regulación

Desplazamientos

Una de las cuestiones más controvertidas concierne a los desplazamientos de trabajadores sin centro de trabajo fijo. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Tyco (C-266/14) estableció que, para estos trabajadores, el tiempo de desplazamiento desde su domicilio hasta el primer cliente y desde el último cliente hasta su domicilio constituye tiempo de trabajo. Esta doctrina ha sido admitida por la jurisprudencia española, pero su aplicación sigue generando litigiosidad, especialmente cuando los desplazamientos se producen en el vehículo de empresa o cuando existen instrucciones sobre rutas o secuencias de visitas.

Disponibilidad y guardias localizadas

El tiempo de disponibilidad constituye otro terreno conflictivo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha matizado su doctrina tradicional: cuando las restricciones impuestas al trabajador durante la guardia localizada son de tal intensidad que afectan objetiva y significativamente a su capacidad de gestionar su tiempo libre, dicho período debe considerarse tiempo de trabajo en su totalidad, con independencia de que el trabajador no sea efectivamente llamado a intervenir.

En España, esta cuestión resulta particularmente relevante para sectores como la sanidad, los servicios de emergencias o el mantenimiento industrial, donde los tiempos de respuesta exigidos pueden ser tan breves que, de facto, impiden al trabajador alejarse de su domicilio o realizar actividades personales.

Retos pendientes para operadores jurídicos y empresas

El principal desafío que afronta nuestro ordenamiento jurídico radica en la ausencia de criterios normativos suficientemente detallados para resolver los supuestos fronterizos. La remisión a la negociación colectiva y a los acuerdos de empresa para concretar los sistemas de registro resulta insuficiente cuando lo que está en cuestión es la propia definición del objeto a registrar.

Las empresas se enfrentan al dilema de adoptar interpretaciones restrictivas, con el consiguiente riesgo de reclamaciones por horas extraordinarias no abonadas, o interpretaciones extensivas que pueden generar costes laborales desproporcionados. La Inspección de Trabajo, por su parte, debe fiscalizar el cumplimiento de una obligación cuyos contornos no siempre resultan nítidos.

Hacia una mayor seguridad jurídica

El registro de jornada, concebido como instrumento de garantía de los derechos de los trabajadores, solo cumplirá plenamente su función cuando exista certeza sobre qué debe registrarse.

En un mercado laboral cada vez más flexible, digitalizado y deslocalizado, la regulación del tiempo de trabajo no puede permanecer anclada en concepciones pensadas para modelos productivos del pasado. El legislador, los interlocutores sociales y los tribunales tienen ante sí el reto de actualizar un marco normativo que, pese a su reciente reforma, ya muestra signos de obsolescencia frente a las nuevas realidades laborales.