Los resultados de esta jornada han venido a confirmar las serias posibilidades de ascenso que tiene el Deportivo. Estoy convencido de que somos los máximos favoritos, porque, aún pendientes de algún refuerzo más, no veo plantillas superiores a la nuestra.

Diría que sólo tenemos que creérnoslo y tomar la decisión de darle prioridad absoluta a la Liga. No despistarse con otras cosas. Me encantaría que el equipo titular ante el Atleti lo formasen jugadores con los que no cuente el entrenador para iniciar el partido en el estadio de los Juegos Mediterráneos.

El olfato me dice que el de Almería va a ser un encuentro decisivo. Creo que los andaluces serán uno de nuestros más cualificados rivales allá por el mes de mayo y por eso no podemos permitirnos darles ninguna ventaja. El gol average particular es fácil que decida un puesto de ascenso directo o de play off. Tenemos que asumir que, tras el empate en Riazor, todo lo que no sea puntuar el sábado supone un serio peligro.

Aparte de su alto nivel como equipo, se debe tener en cuenta que el desplazamiento a Almería es, por la distancia y por las difíciles comunicaciones, uno de los más complicados del año. Un viaje que, además, se producirá una semana después del gran esfuerzo del partido en Canarias y tan solo cuatro días más tarde de enfrentarse al Atleti, con el enorme desgaste que ello va a suponer.

Soy muy consciente de lo que duele tener que priorizar de esa forma la Liga sobre la Copa. En 1992, también contra los madrileños, me correspondió a mi tomar la decisión. Fue muy dolorosa. Se trataba de renunciar a la posibilidad de disputar, por primera vez en la historia del club, una final de Copa. Ni lo dudé, porque cuatro días después jugábamos la promoción contra el Betis. Nos mantuvimos en Primera. Valió la pena.

Ahora el Deportivo vuelve a estar obligado a tomar una copa entre los dos platos fuertes de la Liga, Las Palmas y Almería, con el Racing como postre. Una copa que, por culpa del sorteo y de una lamentable decisión del club, se ha convertido en una copa envenenada.

La mano de Alfredito Santaelena, el héroe de la final contra el Valencia, nos trajo muy mala suerte. Sacó la bola del Atleti, que era el peor rival que podía correspondernos. Los gordos del sorteo en lo económico eran el Madrid o el Barsa, y en lo deportivo el Athletic Club u otro Primera. Los colchoneros eran malos enemigos en lo deportivo, aportaban poco en lo económico y su afición ultra era la más rechazada en el aspecto extradeportivo.

Por si todo eso no fuese suficiente, antes del sorteo, la cúpula del club había tomado una decisión no sólo maquiavélico, sino también ilegal. De forma unilateral expropiaron el derecho que le habían vendido a los abonados y ya cobrado en el carnet.

Se les obligaba a confirmar, en tiempo récord, si iban a asistir al partido de Copa, porque, en caso de no hacerlo en ese plazo, dispondrían de su entrada y, si la vendían, el socio recibiría el 50% de su importe. Se les usurpaba un derecho con la mente puesta en hacer una extraordinaria taquilla si el sorteo nos enfrentaba a Madrid o Barça.

Aplaudimos el animar a que el socio que no pueda asistir a un encuentro ceda su localidad al club para su venta y se divida el ingreso extra. Es algo que, desde hace muchos años, veníamos haciendo en el Deportivo, pero, con la misma energía, rechazamos que el club pueda 'revender' un derecho que le pertenece en exclusiva al abonado, salvo que cuente con su autorización.

Esa forma de actuar ha conseguido indignar a toda una afición que, en los momentos más difíciles de la entidad, ha demostrado su excepcional fidelidad. Aunque ya sea tarde, parece obligado que el presidente o el consejero delegado les pida disculpas y les garantice que no volverá a producirse algo similar.

¡Menudo 'regalo' de Reyes! Esperemos que, al bálsamo que supuso el buen resultado del Gran Canaria, se sumen la llegada de refuerzos para la defensa y medio campo y, de una vez, se firme el acuerdo definitivo entre el Concello y el club que dé luz verde al Mundial-30. Vigo ataca de nuevo.