Dudaba si comenzar por lo positivo o por lo negativo que habían generado las últimas noticias del Deportivo. Si hablaba primero de los fichajes ilusionantes o del agravio a los desempleados. Me he inclinado por la noticia que transmite optimismo.

Estoy ilusionado con el futuro futbolístico que vislumbro, porque, a la llamativa renovación de Yeremay, se han unido incorporaciones atractivas. Se iniciaron con la llegada de António Hidalgo, que me parece un buen fichaje, y lo digo no sólo por su campaña en el Huesca, sino por lo que me dice gente amiga entendida que conoce sus virtudes.

También son altas las valoraciones que me llegan de otros fichajes. Me hablan muy bien de Arnau Comas, falta que lo respeten las lesiones, y de Luismi Cruz, lástima que sea un zurdo más. Al joven Lucas Noubi, le queda ratificar en España la explosión espectacular que tuvo en su etapa juvenil en Bélgica.

"Fichajes que ilusionan y carencias que preocupan"

Celebro el regreso a casa de Jairo, compañero de Barcia, Noel, Trilli, Hugo Novoa… en la cosecha Abegondo-2012, la mejor de la historia moderna. A esa camada de oro también pertenecía "Alvarito" Carreras, el reciente fichaje estrella del Madrid por 50 millones de euros. ¡Qué pena da no poder contar con todos ellos en el club, incluidos sus padres futbolísticos Pulido, Porvén, Villamisar y Lagar!

Deseo que continúe el acierto de Fernando Soriano con las piezas importantes que aún faltan. Creo que en la columna vertebral se necesitan tres puntales. Un defensa central que haga olvidar a Pablo Vázquez -una salida que cuesta entender-: un cabeza de área, para cubrir las lesiones y los descansos de José Ángel, y un delantero que aporte esos quince goles necesarios para ascender.

Para esos y otros puestos tendrán su gran oportunidad los canteranos. Es el momento de convencer a Hidalgo que ya están aquí ese lateral izquierdo que compita con Escudero o ese extremo diestro, que le sirva de alternativa a los zurdos Yeremay, Mella y Luismi.

"El presidente Escotet marcó el objetivo de ascender ya"

Son todos necesarios para poder cumplir con el objetivo de ascender que se ha marcado el presidente Escotet. Es una decisión valiente que merece nuestro aplauso. No es fácil conseguirlo, pero lo facilita mucho que el Director Deportivo pueda contar con un alto presupuesto que le permita formar una plantilla que pelee por el podio.

En esa línea de lograr un gran equipo, los abonados tenemos que admitir que los carnets sufran un muy considerable aumento, pero deben existir líneas rojas que no se pueden traspasar.

"¡Un aumento de más del 40 % a los parados!"

Hace unos días el club hacía público el precio de los abonos. Sin explicación alguna eliminaba los históricos descuentos a las personas en paro.

El Deportivo los condenaba a pagar, por su abono de siempre, ¡un incremento de más del 40%, respecto a la 2024-25! Era el resultante de sumar al 30% del descuento que se les retiraba, más del 10% del incremento de este año.

A pesar del silencio cómplice de numerosos medios, me rebelo a ignorar un golpe bajo como ese. No se puede admitir que se castigue, de esa forma tan cruel, a la parte más débil de una extraordinaria afición.

Es posible que muchos desempleados, o algunos, aunque lo que más les ilusione sea continuar como socios, causen baja. No habrán podido hacer frente a ese escandaloso aumento.

"El sentimiento deportivista no es propiedad de nadie, es transversal"

Sería imperdonable, porque para el total del presupuesto es insignificante la cantidad que pueden aportar los parados y, sin embargo, los daños que se les pueden ocasionar son muy difíciles de calcular.

El sentimiento deportivista no es propiedad ni de ideologías, ni de religiones, ni de ricos o pobres. Es transversal, pero, si me tuviese que decantar por quien lo tiene más acendrado, me inclinaría por los menos pudientes. Para muchos de ellos, el Deportivo se ha convertido, desde hace muchos años, en el gran atractivo de su fin de semana.

Si lo necesitan tanto, que tapen ese agujero con el ingreso imprevisto generado por los derechos de formación de "Alvarito" Carreras, que pagará el Madrid. Compensarán con creces lo que el club pueda dejar de percibir por el descuento tradicional a los desempleados.

La decisión que han tomado es incoherente. Se mantienen las deducciones a los demás colectivos y se elimina la de los parados. A estos se les hacía el 30 %, el descuento más elevado. Por algo sería ¿no?

Por favor, rectifiquen. Si cambian de opinión no sólo habrán hecho felices a los afectados, sino a todo el deportivismo.