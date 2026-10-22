Ferrol creará un nuevo parque infantil junto al local vecinal de Mandiá

Estructura de juego que se instalará en Mandía. Concello de Ferrol

La parroquia de Mandiá tendrá próximamente un nuevo parque infantil junto al local de la asociación vecinal. El Concello de Ferrol ha anunciado este jueves la actuación que servirá para complementar a la futura pista polideportiva cubierta de la parroquia.

José Tomé, concelleiro de Obras e Servizos, fue el encargado de explicar los detalles, poniendo en valor el servicio que dará a las familias y el rol que jugará como espacio de encuentro y dinamización vecinal.

Esta área tendrá una estructura multijuego, un balancín con asientos mixtos y un carrusel, todo ello elementos pensados para niñas y niños de diferentes edades.

El parque se ubicará en la parte posterior de la explanada existente, al este de la parcela y a menos de 30 metros de la carretera, por lo que contará con un cierre perimetral de protección.

La superficie de seguridad contará con pavimento continuo de caucho con un borde jardinero de hormigón.

Antes de la ejecución de los trabajos se retirará la canasta de baloncesto existente.

Construcciones López Cao es la adjudicataria de unos trabajos que tienen un presupuesto de 40.241,02 euros y un plazo de ejecución de tres meses.