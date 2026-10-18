Ferrol y Mondoñedo renuevan su hermanamiento durante las fiestas de San Lucas

Ferrol y Mondoñedo han renovado este domingo sus lazos de hermanamiento durante la celebración de las fiestas de San Lucas, una de las citas más destacadas del calendario festivo de la localidad lucense. El alcalde ferrolano, José Manuel Rey Varela, se desplazó hasta Mondoñedo acompañado de una representación de la corporación municipal para participar en el acto institucional celebrado coincidiendo con el día grande de estas fiestas, declaradas de Interés Turístico de Galicia.

El encuentro sirvió para reafirmar la relación entre ambas ciudades, cuya vinculación oficial cumple 21 años. Durante este tiempo, Ferrol y Mondoñedo han mantenido distintos nexos culturales e institucionales, con un vínculo especialmente estrecho a través de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, que une históricamente a ambos territorios del norte de Galicia.

Rey Varela agradeció la acogida de la localidad mindoniense y destacó el valor de mantener esta relación entre municipios. El regidor ferrolano se refirió a San Lucas como "una manifestación viva de la identidad de este territorio lucense", en alusión a la importancia de unas celebraciones que cada año reúnen a vecinos y visitantes en Mondoñedo.

Durante su intervención, el alcalde también incidió en la voluntad de ambas localidades de seguir colaborando y reforzar los vínculos que las unen. "Hoy renovamos la voluntad compartida de colaborar y mantener las relaciones entre nuestros pueblos. Dos ayuntamientos con su personalidad propia, con historia profunda y con un patrimonio extraordinario", señaló, antes de subrayar que las dos ciudades comparten una visión de progreso y futuro.

Otro de los asuntos abordados durante el acto fue la necesidad de mejorar las comunicaciones entre Ferrol y Mondoñedo. Rey Varela defendió la importancia de contar con un transporte fluido de viajeros entre ambas localidades, además de insistir en el papel de la cooperación institucional para afrontar los retos que comparten las administraciones locales.

"En un tiempo en el que las administraciones deben afrontar retos complejos, la colaboración entre municipios es más necesaria que nunca", afirmó el regidor ferrolano, que concluyó su intervención agradeciendo a Mondoñedo la invitación y la acogida brindada un año más con motivo de las fiestas de As San Lucas.