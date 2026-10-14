BNG y PSdG denuncian incidencias en el bus en Ferrol y la Xunta pone el foco en el servicio ferroviario

En Comisión Parlamentaria, Ramón Alfonzo (BNG) y Aitor Bouza (PSdG) han preguntado a la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, sobre la situación del servicio de transporte por carretera en la comarca de Ferrolterra, especialmente, en lo relativo a la línea Ferrol-A Coruña. Ambos diputados han denunciado una incidencia de un bus en un túnel que dejó a pasajeros en la vía, así como servicios en los que los viajeros tuvieron que ir de pie.

Para el diputado nacionalista "la falta de movilidad es uno de los grandes problemas de la comarca en términos de cohesión territorial y de cohesión social", mientras Bouza ha destacado que, quizás, "el pliego está mal hecho", cuestionando "qué hace la Xunta para resolver un problema" que, ha añadido, "no es de este año".

La directora Xeral de Mobilidade, por su parte, ha negado que en los servicios de bus por autovía los pasajeros viajen de pie, defendiendo que la Xunta realiza inspecciones periódicas y que las concesionarias "ponen refuerzos". Además, Fontela ha subrayado que el autobús "atiende a una demanda muy elevada", pero ha pedido poner el foco en los servicios ferroviarios responsabilidad del Gobierno central.

"Mientras esta alternativa no exista, el autobús soporta la presión que soporta. El Gobierno debe asumir su responsabilidad y no es razonable exigir que toda esa demanda se resuelva con el transporte por carretera", ha reprochado antes de cuestionar a PSOE y BNG "dónde está el tren cercanías A Coruña-Ferrol comprometido en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez".