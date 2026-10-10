Pintadas en la sede de Cruz Roja en Ferrol el 22 de septiembre de 2026 FERROL EN COMÚN

Cientos de personas se manifiestan en Ferrol en rechazo a los ataques xenófobos contra Cruz Roja

Los ataques y pintadas xenófobas sufridos por Cruz Roja en Ferrol durante las últimas semanas provocaron este viernes una respuesta ciudadana. Cientos de personas recorrieron las calles de la ciudad para mostrar su apoyo a la entidad y condenar los actos vandálicos, en una protesta que reunió a colectivos sociales, sindicatos y formaciones políticas.

La convocatoria contó con el respaldo de cerca de 30 entidades y organizaciones y finalizó ante el edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Ferrol, donde los participantes dieron lectura a un manifiesto conjunto para denunciar estos episodios y reclamar una respuesta colectiva frente a la intolerancia.

Durante la lectura del comunicado, los convocantes alertaron de un "incremento de la violencia fascista en las calles" y advirtieron de que este tipo de incidentes son cada vez "más frecuentes y menos distanciados en el tiempo".

Un llamamiento a combatir los discursos de odio

El manifiesto también incluyó críticas a la "extrema derecha y a la derecha extrema", a las que las organizaciones participantes acusaron de "poner el foco contra sectores oprimidos y desposeídos".

En este sentido, los convocantes denunciaron que el "chauvinismo español, el racismo, la xenofobia, el sexismo, la homofobia y el machismo" acompañan, a su juicio, el avance de la extrema derecha.

Frente a esta situación, las entidades hicieron un llamamiento a "defender en la calle la democracia real" y a mantener la movilización ciudadana como respuesta a los actos de violencia e intolerancia.

Asimismo, instaron a la sociedad a "desautorizar y luchar, de manera colectiva, contra esa minoría que pretende erradicar, desde la violencia, a quien tiene una ideología, una etnia, una cultura, un idioma o una orientación sexual diferente de la suya".

La manifestación concluyó con un mensaje de solidaridad hacia Cruz Roja y de rechazo a los ataques sufridos por la organización en Ferrol, así como con una reivindicación de la convivencia y el respeto a la diversidad.