Ferrol se moviliza este viernes en apoyo a Cruz Roja tras los ataques a su sede y a una furgoneta

Organizaciones sindicales y partidos políticos han convocado para este viernes una manifestación en Ferrol en apoyo a Cruz Roja, después de los recientes ataques vandálicos registrados tanto en su sede como en uno de los vehículos destinados al servicio de teleasistencia.

La movilización, acordada durante una reunión celebrada en el local de la CIG, comenzará a las 19:30 horas frente a la sede de Cruz Roja, situada en la calle Dolores, y recorrerá la ciudad hasta llegar al edificio administrativo de la Xunta de Galicia.

La convocatoria surge como respuesta a dos ataques ocurridos en un corto espacio de tiempo, aunque las organizaciones participantes advierten de que no son los únicos incidentes que ha sufrido la entidad.

En uno de ellos, la fachada de la sede apareció cubierta de pintadas con mensajes como "Mafia de la invasión", "ONG's antiespañolas", "Traidores" y "Ceuta no estás sola".

Los actos vandálicos también afectaron a una furgoneta utilizada para prestar el servicio de teleasistencia, sobre la que apareció pintada una esvástica, símbolo asociado al nazismo.

Estos ataques se producen contra una organización que desarrolla una importante labor asistencial en la comarca. En concreto, Cruz Roja presta el servicio de teleasistencia a alrededor de 5.000 personas en Ferrolterra.