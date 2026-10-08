Detenido en Ferrol un hombre acusado de dos robos con violencia en apenas seis días

La Policía Nacional ha detenido en Ferrol al presunto autor de dos robos con violencia e intimidación cometidos en la ciudad durante el pasado mes de septiembre. Los hechos investigados tuvieron lugar los días 13 y 19 y las víctimas fueron cuatro mujeres.

El primero de los robos se produjo de madrugada en las proximidades de la avenida de Esteiro. Según la investigación policial, el detenido habría sorprendido a tres mujeres jóvenes y las habría amenazado con un adoquín. Además, habría asegurado que llevaba un cuchillo y que lo utilizaría si no le entregaban sus efectos personales y el dinero que llevaban encima.

Seis días después, el 19 de septiembre, se produjo el segundo robo. En esta ocasión, la víctima fue una mujer de avanzada edad a la que el presunto autor habría dado un fuerte tirón para arrebatarle el bolso. La mujer sufrió dolencias físicas como consecuencia del forcejeo.

Los agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Ferrol-Narón iniciaron las investigaciones para tratar de esclarecer ambos hechos y localizar al responsable. Las pesquisas permitieron finalmente identificar al sospechoso, que fue detenido como presunto autor de los dos robos.

Tras su arresto, el hombre fue puesto a disposición judicial. Posteriormente, quedó en libertad con cargos a la espera de que continúe el procedimiento judicial.