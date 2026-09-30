Ferrol reubica los bancos de piedra de la plaza de España para crear nuevas zonas de descanso

La plaza de España de Ferrol cuenta desde este miércoles con nuevos espacios destinados al descanso tras la reubicación de varios bancos de piedra. Los trabajos fueron ejecutados esta mañana por la empresa encargada del mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad con el objetivo de mejorar la distribución del mobiliario urbano y hacer más cómodo el uso de este espacio público.

La actuación ha permitido redistribuir los bancos y generar diferentes puntos de estancia dentro de la plaza, de manera que los usuarios dispongan de más zonas en las que sentarse y descansar. La intervención busca favorecer así un uso más agradable de uno de los espacios públicos del centro de Ferrol.

Los trabajos forman parte de las actuaciones de mejora que se están realizando en la plaza de España durante las últimas semanas. Entre ellas se encuentra un repaso general de la superficie de la plaza, además de la plantación de nuevas flores para renovar su imagen.

También se ha intervenido sobre los bancos de madera existentes en este espacio, con trabajos destinados a mejorar su estado. La reubicación de los bancos de piedra se suma ahora a estas actuaciones para reorganizar las zonas de estancia y mejorar las condiciones de uso de la plaza.