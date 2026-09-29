Investigan a una persona por sabotear siete veces la vía del tren en Ortigueira (A Coruña)

La vía del tren se convirtió durante varios meses en el objetivo de varios sabotajes en Ortigueira. La Guardia Civil investiga a una persona como presunta autora de un delito continuado de sabotaje en las instalaciones ferroviarias tras esclarecer siete episodios ocurridos entre los meses de junio y agosto de este año.

Los hechos se concentraron en un mismo punto del trazado del servicio FEVE, a su paso por la parroquia de Senra, en el municipio de Ortigueira. La investigación comenzó después de que la empresa operadora del servicio ferroviario, ADIF, presentase varias denuncias por la reiterada aparición de obstáculos de gran tamaño sobre las vías.

Bloques de hormigón, troncos y otros objetos pesados eran colocados voluntariamente sobre el trazado, poniendo en riesgo la seguridad de los trenes y de sus viajeros. En varias ocasiones, estas acciones obligaron a interrumpir temporalmente el servicio, movilizar a personal técnico para retirar los obstáculos y alterar los horarios habituales.

Un pino de grandes dimensiones sobre la vía

Uno de los episodios investigados, ocurrido en junio, destaca por su especial gravedad. Según la Guardia Civil, la persona investigada habría talado un pino de grandes dimensiones con el objetivo de provocar su caída directamente sobre la infraestructura ferroviaria.

La caída del árbol habría generado un peligro inminente para la circulación de los trenes.

Los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Ortigueira llevaron a cabo distintas indagaciones hasta reunir los indicios que permitieron identificar y localizar a la persona presuntamente responsable de la colocación de estos elementos sobre la vía.

Las diligencias han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Ortigueira, que será el encargado de depurar las posibles responsabilidades penales.