Denuncian al cura de As Pontes (A Coruña) por cinco posibles infracciones en el entorno de la iglesia

El Ayuntamiento de As Pontes recibió este martes, 29 de septiembre, una denuncia contra el párroco de la localidad, Juan Pablo Alonso Rolle, por varias actuaciones desarrolladas en el entorno de la iglesia parroquial y de la antigua Plaza del Cementerio. El escrito solicita que se investiguen hasta cinco hechos diferentes y que se determine si alguno de ellos pudo realizarse sin las autorizaciones necesarias.

La denuncia incorpora fotografías y documentación con las que la parte denunciante pretende acreditar las actuaciones señaladas. Los hechos afectan a distintos ámbitos de la normativa, entre ellos la protección de las aguas, el urbanismo, las actividades ganaderas y la protección de datos, por lo que algunos de los expedientes podrían requerir también la intervención de organismos distintos del propio Ayuntamiento.

El escrito llega después de la controversia generada durante el pasado verano en As Pontes a raíz de la colocación de mesas y sillas en la Plaza del Carmen y de la repercusión pública que tuvo el enfrentamiento relacionado con este asunto.

Una tala de árboles junto al río Eume

Uno de los asuntos incluidos en la denuncia está relacionado con la retirada de varios árboles situados en la zona próxima al río Eume, junto a la iglesia y la Plaza del Cementerio. La parte denunciante sostiene que estos trabajos se llevaron a cabo sin las autorizaciones sectoriales que podrían resultar necesarias por tratarse de un espacio próximo al cauce.

El escrito pone además el foco en los daños que, según asegura, se produjeron en el paseo como consecuencia de la caída de los ejemplares. Entre los desperfectos señalados figuran elementos de las barandillas y piezas de remate del muro.

La denuncia también plantea que se compruebe la titularidad de los árboles retirados y el destino que tuvo la madera obtenida tras la tala, así como si existía algún permiso que amparase los trabajos.

Obras para un gallinero y presencia de aves

Otro de los puntos se refiere a unas instalaciones destinadas a albergar gallinas en la zona de la antigua Plaza del Cementerio. Según el escrito, allí se habrían colocado estructuras, cerramientos y una base de obra sin disponer del correspondiente título urbanístico.

Por ello, se pide al Ayuntamiento que compruebe si las construcciones se ajustan a la normativa y, en caso contrario, que tramite el correspondiente expediente para determinar las actuaciones que procedan. También se solicita revisar la situación de los suministros de agua y electricidad asociados a estas instalaciones.

La propia presencia y cría de gallinas constituye otro de los motivos incluidos en la denuncia. La parte promotora del escrito sostiene que el número de animales podría superar las 30 aves y reclama que se determine si esta actividad resulta compatible con el uso del espacio y con las normas aplicables a las explotaciones avícolas.

En este sentido, solicita comprobar también si existe la inscripción o autorización que pudiera resultar exigible dentro del Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA).

Una nueva construcción y varias cámaras

La relación de hechos denunciados incluye asimismo una barbacoa de obra de grandes dimensiones, equipada con chimenea. La parte denunciante considera que esta instalación podría haberse ejecutado sin licencia municipal y reclama que se compruebe también si eran necesarias autorizaciones de otros organismos por su ubicación.

El quinto asunto está relacionado con la videovigilancia. El escrito señala la existencia de tres cámaras instaladas en la iglesia parroquial y sostiene que su orientación permitiría captar imágenes de espacios exteriores, entre ellos la Plaza del Cementerio, zonas próximas al río y la Plaza de la Villa.

Por ello, solicita que se analice si la instalación y orientación de estos dispositivos cumplen la legislación en materia de protección de datos y videovigilancia.